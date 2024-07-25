Fitch понизило рейтинг України в іноземній валюті

Рейтингове агентство світу вважає, що дефолт неминучий.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті з CC до C – дефолт неминучий.

Про це агентство повідомило на своєму сайті.

Сталося це після угоди уряду України з кредиторами про реструктуризацію боргу на понад 20 мільярдів доларів.

"Зниження рейтингу України відображає думку Fitch про те, що принципова угода, досягнута 22 липня між урядом і деякими власниками єврооблігацій щодо умов реструктуризації після того, як минулого тижня парламент схвалив закон, що дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім комерційним боргом означає початок процесу, схожого на дефолт", – йдеться в заяві.

В агентстві вважають, що угода із зовнішніми комерційними кредиторами передбачає суттєве скорочення умов, включно зі зменшенням основної суми та відсотків і продовженням термінів погашення.

Fitch очікує, що Київ не обслуговуватиме свій зовнішній комерційний борг, включаючи купон за єврооблігаціями 2026 року, термін погашення якого настає 1 серпня, доки не буде укладено угоду про реструктуризацію з власниками облігацій.