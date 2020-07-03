Fitch Ratings підтвердило кредитний рейтинг України з позитивним прогнозом "Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітентів в іноземній та місцевій валюті на рівні "B". Прогноз позитивний"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній і національній валюті на рівні "B", який був присвоєний у вересні минулого року.

Про це йдеться в офіційному повідомленні агентства, оприлюдненому в понеділок, передає УКРІНФОРМ. "Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітентів в іноземній та місцевій валюті на рівні "B". Прогноз позитивний", - зазначається в оновленому звіті по Україні. У агентстві зазначили, що позитивна оцінка заснована на очікуваннях, що Україна продовжить взаємодію з МВФ у рамках багаторічної програми розширеного фінансування. Це "допоможе підтримати стійке зниження ризиків рефінансування шляхом полегшення доступу до додаткового зовнішнього фінансування (офіційного та ринкового), посилення макрофінансової стабільності та фінансової стійкості, а також зменшить можливості для скасування реформ". При цьому зазначається, що Україна досягла суттєвого прогресу затвердженні ряду реформ на законодавчому рівні, що сприятиме перспективам економічного зростання. Нагадаємо, що індекс високотехнологічних компаній NASDAQ опустився до 8566,48 пункту на 4,61% (найгірший показник торгів з серпня 2011-го року).

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