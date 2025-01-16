Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Фіцо анонсував зустріч із Зеленським "найближчими днями" – ЗМІ

16 січня 2025, 18:56
Фіцо анонсував зустріч із Зеленським
Фото: news.yahoo.com
"Ми шукаємо іншу дату, яка має відбутися протягом найближчих кількох днів", - сказав глава словацького уряду.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо може зустрітися із українським президентом Володимиром Зеленським найближчими днями. 
 
Про це Фіцо сказав, відповідаючи на запитання журналістів, передає видання iRozhlas.
 
"Ми шукаємо іншу дату, яка має відбутися протягом найближчих кількох днів", - сказав глава словацького уряду.
 
Подробиць він не озвучив.
 
Нагадаємо, спершу Фіцо у відеозверненні запросив Зеленського на зустріч на території Словаччини поблизу державних кордонів з Україною. Натомість український президент запропонував словацькому прем’єрові приїхати 17 січня до Києва.

 

Роберт Фіцовійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Взаємна вигода? путінське державне телебачення заговорило про поділ Гренландії з Трампом – Джулія Девіс
Політика
Взаємна вигода? путінське державне телебачення заговорило про поділ Гренландії з Трампом – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2025, 14:49
Балтійське море: передвоєнні дії росії і реакція НАТО. росія припиустилася великої помилки – Едвард Хантер Крісті
Політика
Балтійське море: передвоєнні дії росії і реакція НАТО. росія припиустилася великої помилки – Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 16 січня 2025, 12:21
Переговори з москвою як частина стратегії з розколу НАТО. Бойова міць росії має бути знищена – Ендрю Таннер
Політика
Переговори з москвою як частина стратегії з розколу НАТО. Бойова міць росії має бути знищена – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 січня 2025, 08:24
Тіньовий флот росії: за ким першість? А також про проблему оборонних позицій України – Дональд Гілл
Cуспільство
Тіньовий флот росії: за ким першість? А також про проблему оборонних позицій України – Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 січня 2025, 16:41
Авансцена. Без покращення командування у ЗСУ Україна не здатна виграти цю війну – Том Купер
Політика
Авансцена. Без покращення командування у ЗСУ Україна не здатна виграти цю війну – Том Купер
Переклад iPress – 15 січня 2025, 12:41
Не фатальний розвиток подій, але й не оптимальний. Фронт довкола Покровська та Часового Яру поступово погіршується – Ендрю Таннер
Cуспільство
Не фатальний розвиток подій, але й не оптимальний. Фронт довкола Покровська та Часового Яру поступово погіршується – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 січня 2025, 08:23
В Європі шириться війна. Неприхована диверсійна кампанія путіна проти європейських демократій – Філліпс О'Брайен
Політика
В Європі шириться війна. Неприхована диверсійна кампанія путіна проти європейських демократій – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 січня 2025, 15:33
Триває російський контрнаступ у Курській області. Попри втрати зафіксоване деяке просування – тижневик Дональда Гілла
Політика
Триває російський контрнаступ у Курській області. Попри втрати зафіксоване деяке просування – тижневик Дональда Гілла
Переклад iPress – 14 січня 2025, 12:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється