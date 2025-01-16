Фіцо анонсував зустріч із Зеленським "найближчими днями" – ЗМІ
16 січня 2025, 18:56
Фото: news.yahoo.com
"Ми шукаємо іншу дату, яка має відбутися протягом найближчих кількох днів", - сказав глава словацького уряду.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо може зустрітися із українським президентом Володимиром Зеленським найближчими днями.
Про це Фіцо сказав, відповідаючи на запитання журналістів, передає видання iRozhlas.
"Ми шукаємо іншу дату, яка має відбутися протягом найближчих кількох днів", - сказав глава словацького уряду.
Подробиць він не озвучив.
Нагадаємо, спершу Фіцо у відеозверненні запросив Зеленського на зустріч на території Словаччини поблизу державних кордонів з Україною. Натомість український президент запропонував словацькому прем’єрові приїхати 17 січня до Києва.