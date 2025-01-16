Фіцо анонсував зустріч із Зеленським "найближчими днями" – ЗМІ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо може зустрітися із українським президентом Володимиром Зеленським найближчими днями.

"Ми шукаємо іншу дату, яка має відбутися протягом найближчих кількох днів", - сказав глава словацького уряду.

Подробиць він не озвучив.

Нагадаємо, спершу Фіцо у відеозверненні запросив Зеленського на зустріч на території Словаччини поблизу державних кордонів з Україною. Натомість український президент запропонував словацькому прем’єрові приїхати 17 січня до Києва.