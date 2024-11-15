Проте політик підтримує вступ України до Євросоюзу.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вкотре виступив проти вступу України в НАТО і заявив, що буде протиприйняття країни до Альянсу, допоки буде словацьким прем'єр-міністром.

Про це він сказав в інтерв'ю китайському телебаченню, передає Голос Америки.

"Україна заслуговує на чесний і справедливий мир, який відповідає встановленим правилам. Україна може бути частиною ЄС, але зовсім не може бути членом НАТО", – заявив Фіцо.

Він оголосив, що підтримує гуманітарну й економічну допомогу Україні, а також заявив про бажаність українського вступу в ЄС. Водночас він заявив, що чинитиме спротив членству України в НАТО бо, на його думку, це могло б призвести до "спалаху третьої світової війни".

Прем'єр додав, що допоки буде словацьким прем'єр-міністром - виступатиме проти прийняття України до Північноатлантичного Альянсу, в якому сама Словаччина є членом з 2004 року.

Словацький прем'єр повторив заперечення проти міжнародних санкцій стосовно рф, з якими також не погоджується Пекін. Він назвав себе "другом Китаю" та звинуватив європейських союзників у "китаєфобії" і заявив, що "кожне слово китайського керівництва заслуговує на серйозну увагу".