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Фіцо їде в Україну говорити, зокрема й про вступ у НАТО

20 січня 2024, 20:35
Фіцо їде в Україну говорити, зокрема й про вступ у НАТО
Фото: news.yahoo.com
На думку прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, вступ України в НАТО буде "фундаментом Третьої світової війни".

Прем'єр-міністр Словаччини  Роберт Фіцо виступає проти вступу України в Північноатлантичний альянс (НАТО), про що скаже українському прем'єру Денису Шмигалю під час зустрічі 24 січня в Ужгороді. 

Про це повідомляє 24 канал.

"Я скажу, що я проти членства України в НАТО, що буду користуватися правом вето і блокуватиму це, тому що це буде фундаментом Третьої світової війни", - цитує його словацьке видання Standard.

Фіцо пообіцяв привезти з собою до Ужгорода гуманітарну допомогу і вкотре наголосив, що Словаччина на державному рівні не допомагатиме Україні зброєю. Перешкод для комерційних поставок, за його словами, немає: "Нехай заробляє на зброї, хто хоче, що хоче. Коли словацькі компанії не зароблять гроші, зароблять американські".

Рішення України вступити до Європейського Союзу Фіцо назвав таким, яке Словаччина поважає. Водночас він додав, що Україна "повинна відповідати умовам" .

"Не може бути такого, щоб країна, яка абсолютно не відповідає жодним вимогам, приєднається до ЄС", - сказав він.

Фіцо поскаржився, що українська сторона не хоче зробити пресконференцію після зустрічі в Ужгороді. 

"Було б правильно, щоб ми домовилися, що кожна сторона зробить заяву. Ми повинні обмінятися цими заявами, перш ніж опублікувати їх", - вважає він.

Напередодні зустріч з Фіцо анонсував Шмигаль - без уточнення дати та місця її проведення. За словами українського прем'єра, головною темою буде зняття перепон для отримання Україною 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги від ЄС у 2024-2027 роках. Її блокує Угорщина. 16 січня Фіцо на зустрічі з угорським прем'єром Віктором Орбаном підтримав його пропозицію щодо надання допомоги лише, якщо це проводитиметься поза рамками бюджету ЄС і якщо фінансування буде розділене на чотири частини, які можуть бути переглянуті та заблоковані щороку.

НАТОвійна в Україніросія окупантиФіцо

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