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Фіцо прокоментував дозвіл США на удари про рф

18 листопада 2024, 21:55
Фіцо прокоментував дозвіл США на удари про рф
Фото: news.yahoo.com
За словами прем’єра Словаччини, це рішення "перекреслює надії на початок будь-яких мирних переговорів".
Рішення США дозволити Україні завдавати удари по російській території далекобійними ракетами ATACMS шкодить "мирним переговорам" і веде до ескалації.
 
Про це у своєму зверненні заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.
 
За його словами, він категорично не згоден з рішенням президента США Джо Байдена дозволити використання американських боєголовок великої дальності по цілях на території російської федерації "з чіткою метою повністю зірвати або затягнути мирні переговори".
 
"Це безпрецедентна ескалація напруги. Це рішення перекреслює надії на початок будь-яких мирних переговорів і припинення взаємного вбивства слов’ян в Україні. Дивно, як швидко деякі країни ЄС привітали войовничий крок США. Це просто підтвердження того, що ЄС не в змозі самостійно формувати принципові зовнішньополітичні позиції і що Захід хоче, щоб війна в Україні продовжувалася будь-якою ціною", - заявив політик.
 
Він вважає, що рішення президента США Джо Байдена, що йде у відставку, також суттєво вплине на майбутнього глави Білого дому Дональда Трампа, який "публічно демонструє зацікавленість у переговорах щодо припинення війни в Україні".
 
"Словаччина є сусідом України і має екзистенційний національний інтерес у мирі в Україні. Кожен у Словаччині, хто бажає продовження війни і вітає безглузді бойові дії Заходу, завдає шкоди національним інтересам Словаччини. Я очікую, що представники опозиції висловлять чітке неприйняття рішення американського президента Байдена і стануть на бік Словаччини та миру, а не будуть волати на площах про відставку уряду", - резюмував Фіцо.
Роберт Фіцовійна в Україніросія окупанти

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