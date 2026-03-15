Фіцо пропонує ЄС вести переговори з рф для завершення війни в Україні

15 березня 2026, 12:59
Фото: news.yahoo.com
Фіцо зауважив, що дуже важливо, щоб у Європейському Союзі звучали "голоси здорового глузду".

Словацький прем'єр Роберт Фіцо прагне, щоб держави-члени надали ЄС мандат на ініціювання переговорів із рф щодо завершення війни в Україні.

Про це Фіцо повідомив у Facebook .

Прем'єр Словаччини, коментуючи війну в Україні, заявив про "безглузде взаємне вбивство слов’ян", яке нічого не вирішить. Тому він прагне. щоб держави-члени надали ЄС мандат для інціювання переговорів з рф щодо війни в Україні.

Фіцо зауважив, що дуже важливо, щоб у Європейському Союзі звучали "голоси здорового глузду" - ті, хто розуміє, що стратегія підтримки війни в Україні для ослаблення росії не працює.

"Сьогодні прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер запропонував, щоб держави-члени надали ЄС мандат на ініціювання переговорів із росією щодо завершення війни в Україні. Він визнав, що підтримка війни не призвела до ослаблення російської економіки, і тому єдиним правильним шляхом є переговори", - заявив глава уряду Словаччини.

На його думку, такий "голос здорового глузду" можна лише вітати.

"Якщо Європейський Союз отримає мандат на укладення мирної угоди, я підтримав би це обома руками", - додав він.

Щодо Фіцо, у своїй промові він також критикував президента Володимира Зеленського, заборону на імпорт енергоресурсів з рф, а також згадував про зупинку нафтопроводу "Дружба" в Україні.

