За словами прем'єр-міністра Словаччини, він зацікавлений в участі в офіційних урочистостях з нагоди перемоги над фашизмом.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що прийняв запрошення президента рф путіна приїхати до москви на парад 9 травня.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Червона Армія і народи колишнього Радянського Союзу зіграли незамінну роль у перемозі фашизму і перемозі у Другій світовій війні. Громадяни Словацької Республіки з повагою згадують усі ювілеї та події, пов'язані зі звільненням нашої території Червоною Армією в 1944-1945 рр., а також допомогу, яку колишній Радянський Союз надав СНП", - зазначив політик.

За словами Фіцо, у 2025 році уряд Словаччини буде організовувати кілька заходів, які присвячені травневим святкуванням перемоги над фашизмом.

"У дусі цього, природно, що як прем'єр-міністр Словаччини я виявляю велику зацікавленість до участі в офіційних святах перемоги над фашизмом, які відбудуться 9 травня 2025 року в москві. Тому із задоволенням прийняв офіційне запрошення Президента російської федерації. путін візьме участь у цих важливих урочистостях, що і зроблю я", - додав прем'єр-міністр країни.