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ПОЛІТИКА

Фіцо розкритикував план Єврокомісії щодо відмови від російського палива

07 травня 2025, 15:14
Фіцо розкритикував план Єврокомісії щодо відмови від російського палива
Фото: news.yahoo.com
Водночас він додав, що рішення можуть ухвалити і без голосу Словаччини.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував новий план Європейської комісії щодо припинення імпорту російського палива, включаючи газ, назвавши його неприйнятним . Однак він визнав, що зміни можуть бути схвалені кваліфікованою більшістю, що дозволить обійти Словаччину.

Про це повідомляє словацьке видання Dennіk N.

"Я прошу Європейську комісію: п’ять разів відміряй, один раз відріж", – заявив Фіцо на прес-конференції з міністром економіки Денісою Саковою.

Він додав, що дорожня карта Європейської Комісії в такому вигляді є неприйнятною для словацького уряду.

Фіцо сказав, що визнає стратегічну мету зменшення залежності ЄС від інших країн, але стурбований зростанням цін на газ і тим, що наслідки будуть більшими для ЄС, ніж для росії. При цьому він додав, що не знає, які наслідки матиме розірвання словацької угоди з "Газпромом", яка має діяти до 2034 року.

За його словами, "Словаччина вимагатиме врахування її специфіки", оскільки країна, яка імпортує з росії нафту, природний газ та паливо для атомних електростанцій, буде серед країн європейського блоку, які найбільше постраждають, якщо план ЄС буде реалізовано.

Очікується, що Європейська комісія опублікує конкретні законодавчі пропозиції щодо імпорту нафти, газу та ядерної енергії у червні. Європейський комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив у вівторок, що ЄС запропонує заборону на нові контракти з російськими постачальниками газу та розірвання існуючих контрактів до кінця 2025 року. Виконавча рада ЄС також запропонує припинити весь імпорт російського газу, що залишився, до кінця 2027 року. Окрім Словаччини, цей план критикували Угорщина та, очевидно, росія.

За даними ЄК, заходи забезпечать скорочення на третину залишкових поставок російського газу до Союзу до кінця цього року. Водночас минулого року ЄС закупив російських енергоносіїв на 23 мільярди євро, що перевищило суму його допомоги на оборону України.

ЄврокомісіяпаливоРоберт Фіцо

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