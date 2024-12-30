Фіцо у листі поскаржився керівництву ЄС на Зеленського

Він вважає, що припинення транзиту газу зашкодить блоку більше, ніж росії.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відкритому листі до керівництва Євросоюзу поскаржився на відмову України продовжувати транзит російського газу в 2025 році.

Цей лист Фіцо опублікував на Facebook-сторінці.

"Президент України Володимир Зеленський оголосив, що після 1 січня 2025 року Україна не буде забезпечувати транзит газу через свою територію в напрямку Словацької Республіки та для інших споживачів у Західній Європі “в односторонньому порядку, без будь-яких відкритих консультацій з органами Європейського Союзу або зацікавленими державами-членами", - йдеться в дописі.

Словацький прем’єр скаржиться на односторонній характер цього рішення і наголошує, що укладення контрактів на постачання або транзит російського газу не заборонене законодавством ЄС на даному етапі, оскільки воно не підпадає під санкції ЄС, а імпорт російського газу наразі не заборонений іншими положеннями законодавства Союзу.

"Українським партнерам були представлені інші варіанти транзиту газу, ніж російський, але вони також були відкинуті українським президентом", - написав Фіцо.

Він також заявив, що рішення Зеленського матиме значний негативний вплив на спільні європейські зусилля, спрямовані на те, щоб йти в ногу з країнами світу, які швидко розвиваються.

Прем’єр назвав нечітким підхід Європейської Комісії і більшості держав-членів до цього питання і припустив, що економічні наслідки припинення транзиту російського чи іншого газу через Україну взагалі не були проаналізовані на професійному рівні і все це оцінювалося суто ідеологічно, чи такий аналіз був проведений, але не обговорювався відкрито з державами-членами, і вплив рішення українського президента на європейську економіку недооцінюється.

У відкритому листі Фіцо наводить експертний висновок словацької компанії SPP про вплив припинення транзиту газу через Україну на ціну газу в Словаччині і на європейських ринках.

Наприкінці звернення прем’єр Словаччини закликав лідерів ЄС "звернути належну увагу на цю безпрецедентну ситуацію і надати їй невідкладного значення".