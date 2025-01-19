Фіцо відкинув членство України в НАТО і пригрозив вето на допомогу ЄС

Глава уряду також пригрозив накласти вето на подальшу допомогу Євросоюзу для нашої держави.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував нещодавній візит депутатів парламенту його країни до української столиці.

Про це повідомляє Pravda.

Політик, зокрема, звинуватив чиновників з опозиційних партій у підготовці державного перевороту, додавши, що чинна влада "буде готова до всього, особливо до можливого "Майдану".

За його словами, вони "цілували каблучку Зеленському" та нібито обіцяли йому підтримку України на шляху до НАТО у разі приходу до влади.

"Уряд, який я очолюю, ніколи не підтримає членство України в НАТО, тому що це призведе лише до третьої світової війни. Уряд також ніколи не запропонує відправити війська в Україну, щоб їхня зброя була направлена проти рф", – наголосив Фіцо.

На тлі припинення транзиту російського газу через Україну він пригрозив «відповіддю», а також накласти вето на подальшу допомогу Європейського Союзу для нашої країни.

"Роберт Фіцо - прем'єр-міністр Словаччини, а не український слуга", – підкреслив політик.

Раніше прем’єр-міністр Роберт Фіцо опублікував у своєму Facebook відкритого листа до президента Зеленського, заявивши, що не хоче ескалації напруженості у відносинах між двома країнами. Він запропонував президенту України зустрітися неподалік кордону між державами для обговорення газових питань. Зеленський у відповідь запросив Фіцо до Києва.