Фіцо вимагає відкласти санкції проти рф через питання російського газу

Братислава хоче вирішити питання поставок газу з рф.

Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна проситиме відкласти голосування у ЄС щодо 18-го санкційного пакета проти рф, допоки не вирішать питання транзиту російського газу. Відповідне доручення він дав міністру закордонних справ Юраю Бланару, передає Dennik N.

"Ми хочемо попросити, щоб ми зараз не обговорювали санкції, а спочатку обговорили це питання (постачання газу)", — заявив Фіцо.

Україна з 1 січня припинила транзит газу з рф. Фіцо запитав, які гарантії матиме Словаччина щодо достатньої кількості газу та відсутності значного зростання цін для домогосподарств.

"Словаччина не має причин страждати через Україну", — додав премʼєр.

Раніше Фіцо заявляв, що новий план Європейської комісії щодо припинення імпорту російського палива, включаючи газ, є неприйнятним. Проте він визнав, що зміни можуть бути схвалені кваліфікованою більшістю, що дозволить обійти Словаччину.