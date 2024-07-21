Фіцо висловив Шмигалю невдоволення через зупинку транзиту російської нафти Україною

Словаччина досі не позбулася залежності від російського палива.

Словаччина не буде "заручником українсько-російських відносин", заявив прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо своєму українському колезі Денису Шмигалю під час телефонної розмови в суботу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на урядову канцелярію Словаччини.

Словаччина та Угорщина заявили, що цього тижня припинили отримувати нафту від ключового постачальника "Лукойл" після того, як минулого місяця Україна ввела заборону на транзит ресурсів російської енергетичної компанії через свою територію.

Для Словаччини це означає втрату деяких поставок для її нафтопереробного заводу Slovnaft, який належить угорській нафтогазовій групі MOL.

За словами уряду, Slovnaft отримає на переробку на 40% менше нафти, ніж потрібно, що вдарить по ринках Словаччини, а також може призвести до припинення поставок призначеного для України дизельного палива від Slovnaft.

"Включення "Лукойлу" до санкційного списку є ще одним прикладом безглуздих санкцій, які завдають шкоди не російській федерації, а головним чином деяким державам Європейського Союзу, що є неприйнятним", — заявили в офісі Фіцо.

Фіцо давній критик санкцій проти росії. Після вступу на посаду вчетверте минулого року він припинив пряму державну військову допомогу Україні, викликавши критику за надто близьку до москви зовнішню політику.