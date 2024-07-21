Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Фіцо висловив Шмигалю невдоволення через зупинку транзиту російської нафти Україною

21 липня 2024, 10:01
Фіцо висловив Шмигалю невдоволення через зупинку транзиту російської нафти Україною
Фото: news.yahoo.com
Словаччина досі не позбулася залежності від російського палива.

Словаччина не буде "заручником українсько-російських відносин", заявив прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо своєму українському колезі Денису Шмигалю під час телефонної розмови в суботу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на урядову канцелярію Словаччини.

Словаччина та Угорщина заявили, що цього тижня припинили отримувати нафту від ключового постачальника "Лукойл" після того, як минулого місяця Україна ввела заборону на транзит ресурсів російської енергетичної компанії через свою територію.

Для Словаччини це означає втрату деяких поставок для її нафтопереробного заводу Slovnaft, який належить угорській нафтогазовій групі MOL.

За словами уряду, Slovnaft отримає на переробку на 40% менше нафти, ніж потрібно, що вдарить по ринках Словаччини, а також може призвести до припинення поставок призначеного для України дизельного палива від Slovnaft.

"Включення "Лукойлу" до санкційного списку є ще одним прикладом безглуздих санкцій, які завдають шкоди не російській федерації, а головним чином деяким державам Європейського Союзу, що є неприйнятним", — заявили в офісі Фіцо.

Фіцо давній критик санкцій проти росії. Після вступу  на посаду вчетверте минулого року він припинив пряму державну військову допомогу Україні, викликавши критику за надто близьку до москви зовнішню політику.

Шмигальнафта рфФіцо

Останні матеріали

Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
Політика
Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
19 липня 2024, 15:30
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про
Політика
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про "мирні переговори" з путіним – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 19 липня 2024, 11:24
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Політика
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Переклад iPress – 19 липня 2024, 09:17
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 18 липня 2024, 14:57
Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен
Політика
Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен
Переклад iPress – 18 липня 2024, 11:40
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Політика
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Переклад iPress – 17 липня 2024, 21:50
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Політика
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Переклад iPress – 17 липня 2024, 16:27
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Політика
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2024, 08:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється