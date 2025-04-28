Фіцо й Орбан виступають проти будь-якої військової допомоги Україні

Вони бояться, що Україну можуть прийняти до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і його колега зі Словаччини Роберт Фіцо звернулися до Європейського Союзу із закликом не скасовувати одностайний принцип ухвалення рішень. Вони не хочуть, щоб блок обійшов вето Будапешта на вступ України до ЄС.

Про це пише Le Monde.

"Уявіть собі, якби одностайність не була потрібна у зовнішній політиці. Тоді ми могли б бути втягнуті у війну, якої не хочуть ні наші громадяни, ні наші уряди. Це було б рівносильно запереченню суверенітету наших держав", - сказав Орбан під час візиту до Братислави.

У виданні нагадали, що 14 із 27 країн ЄС, які втомилися від позиції Орбана і Фіцо щодо України, підтримують зміну правил щодо одностайного принципу ухвалення рішень із зовнішньої політики. Про це, зокрема, говорила європейський комісар з питань розширення та політики добросусідства Марта Кос. Головна проблема полягає в тому, що для ухвалення цього рішення необхідна згода всіх країн.

У виданні додали, що Фіцо, як і Орбан, лояльно ставиться до росії і виступає проти будь-якої військової допомоги Україні. Він також вважає, що скасування права вето стане помилкою.