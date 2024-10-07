Фіцо запропонував вдарити ракетою по Брюсселю

Словацький прем'єр запропонував, щоб одна з ракет "розбила якийсь фонтан в Брюсселі", аби члени Європарламенту перестали підтримувати передачу Україні далекобійної зброї

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо висловився про передачу Україні далекобійних ракет. Політик заявив, що деякі члени Європарламенту "з легкістю весняного вітерця" говорять про передачу Україні ракет таким чином "заохочуючи війну продовжуватися".

Про це політик заявив під час виступу з нагоди 80-річчю Карпатсько-Дуклянської операції, пише Hlavný Denník.

"Мені шкода, що в Європі з'явилася така збочена мода, коли замість того, щоб зупинити гуркіт гармат, ми чуємо бурхливі оплески, гучні вітання і часто значні матеріальні рішення, які тільки заохочують війну продовжуватися", – сказав Фіцо.

Також Фіцо під час своєї промови згадав про Брюссель, запропонувавши "вдарити ракетою по якомусь фонтану", аби політики "зрозуміли, про що, власне, йдеться".