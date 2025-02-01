Фіцо заявив про можливу "спробу перевороту" у країні

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Чехію у втручанні через своїх політиків та ЗМІ у внутрішні справи країни.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Нещодавно Фіцо звинувачував у цьому Україну.

Фіцо під час зустрічі з дипломатами, зокрема з послом Чехії Рудольфом Їндраком заявив, що словацька опозиція начебто готувала переворот і планувала захопити урядові будівлі. І додав, що саме чеські дипломати нібито втручаються у справи Словаччини.

"Пане посол, я не розумію втручання чеської політичної та медійної сцени у внутрішні справи Словацької Республіки. Це неприйнятно для будь-яких думок, поглядів чи рекомендацій щодо Словаччини", – каже він.

Своєю чергою прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала у соцмережі Х відкинув звинувачення Фіцо, які назвав "абсурдними".

Фіала з сарказмом зазначив, що перед минулорічними виборами Фіцо отримав підтримку від Андрея Бабіша, лідера чеської опозиційної партії ANO.

"Звинувачення Роберта Фіцо у втручанні Чехії у справи Словаччини є абсурдними. Якщо, звичайно, словацький прем'єр-міністр не має на увазі те, як Андрей Бабіш підтримував його перед останніми словацькими виборами", – додав він.