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Фіцо заявив про можливу "спробу перевороту" у країні

01 лютого 2025, 09:15
Фіцо заявив про можливу
Фото: news.yahoo.com
Фіала відкинув звинувачення Фіцо,назвавши їх "абсурдними".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Чехію у втручанні через своїх політиків та ЗМІ у внутрішні справи країни.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Нещодавно Фіцо звинувачував у цьому Україну.
 
Фіцо під час зустрічі з дипломатами, зокрема з послом Чехії Рудольфом Їндраком заявив, що словацька опозиція начебто готувала переворот і планувала захопити урядові будівлі. І додав, що саме чеські дипломати нібито втручаються у справи Словаччини.
 
"Пане посол, я не розумію втручання чеської політичної та медійної сцени у внутрішні справи Словацької Республіки. Це неприйнятно для будь-яких думок, поглядів чи рекомендацій щодо Словаччини", – каже він.
 
Своєю чергою прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала у соцмережі Х відкинув звинувачення Фіцо, які назвав "абсурдними".
 
Фіала з сарказмом зазначив, що перед минулорічними виборами Фіцо отримав підтримку від Андрея Бабіша, лідера чеської опозиційної партії ANO.
 
"Звинувачення Роберта Фіцо у втручанні Чехії у справи Словаччини є абсурдними. Якщо, звичайно, словацький прем'єр-міністр не має на увазі те, як Андрей Бабіш підтримував його перед останніми словацькими виборами", – додав він.
 

 

Роберт Фіцовійна в Україніросія окупанти

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