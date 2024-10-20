Фіцо зробив гучну заяву щодо вступу України в НАТО

За словами президента Словаччини, прийняття Києва до Альянсу - "ідея, яка хороша для третьої світової війни".

Словаччина виступає проти вступу України до НАТО.

Про це, розповідаючи в інтерв'ю місцевому телеканалу ta3 про нещодавній саміт Євросоюзу, заявив прем'єр-міністр цієї країни Роберт Фіцо.

За його словами, він знає про заяву президента України Володимира Зеленського стосовно того, що або ядерна зброя буде розміщена в Україні як стримуючий ефект по відношенню до росії, або Україна приєднається до Альянсу.

"Я не спілкувався з паном Зеленським, ми лише офіційно потиснули один одному руки під час фотосесії. Я виступав у дебатах, і він відповів мені в дебатах. Це не була особиста розмова. Я говорю це скрізь і говорю публічно для себе і для свого політичного представництва. Ми не згодні з тим, щоб Україна була членом НАТО. Це наша позиція", - підкреслив Фіцо.

Він також виступає за деескалацію у війні росії проти України, тому що "зараз безглуздо вбивають слов’ян, і очевидно, що в Євросоюзу, як і у пана Зеленського, теж немає плану".