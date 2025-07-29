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ПОЛІТИКА

Фіцо звинуватив Британію у втручанні у вибори в Словаччині

29 липня 2025, 18:20
Фіцо звинуватив Британію у втручанні у вибори в Словаччині
Фото: news.yahoo.com
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар оголосив, що в середу викличе посла Великої Британії до МЗС для пояснень.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Велика Британія нібито намагалася вплинути на парламентські вибори 2023 року на користь опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" та проти його партії Smer-SD.

Про це повідомляє Pravda.sk із посиланням на заяву політика.

За словами Фіцо, йдеться про цілеспрямовану діяльність іноземної держави — союзника по НАТО — у співпраці з частиною словацьких журналістів і політичних впливовців, з метою вплинути на результати голосування.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар оголосив, що в середу викличе посла Великої Британії до МЗС для пояснень. Якщо їх вважатимуть недостатніми, уряд обіцяє вжити подальших кроків.

Перед заявою Фіцо британське розслідувальне видання Declassified UK опублікувало матеріал, згідно з яким МЗС Великої Британії уклало контракт на майже £10 мільйонів з медіаагенцією Zinc Network для кампанії з мобілізації молодих виборців у Словаччині.

Однак автор розслідування Мартін Вільямс у коментарі для словацького порталу Denník N наголосив, що кампанія не була спрямована на підтримку жодної конкретної партії й не передбачала залучення журналістів, як це стверджує премʼєр.

вибориСловаччинаРоберт ФіцоБританія

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