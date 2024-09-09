Фіцо звинуватив українські війська в "нацизмі" та "фашизмі"

Прем'єр Фіцо заявив, що Україні нібито діють "нацистські та фашистські" війська.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в Україні діють "нацистські та фашистські" війська, натомість світова спільнота "мовчки мириться" з цим.

Про це політик заявив під час вшанування пам'яті жертв Голокосту та расового насильства, пише Tasr.

"Ми всі говоримо про фашизм, нацизм, і при цьому мовчки миримося з тим, що по Україні ходять підрозділи, які мають дуже чіткий ярлик, який пов’язаний з рухами, які ми сьогодні вважаємо небезпечними й забороненими", – каже він.

За словами прем’єра, світ сповнений "неправди та брехні", оскільки з одного боку говорять про скоєні злочини, а з іншого – з часом здійснюються неймовірні компроміси, які ображають жертв Голокосту та расового насильства.

"Міжнародна спільнота має визнати, що не можна допустити, щоб в Україні воювали війська, які використовують нацистські ярлики, які часто так себе поводять", – додав Фіцо.