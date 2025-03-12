Флот Китаю оточує Австралію, змушуючи цивільні рейси коригувати маршрути – NYT

Австралійці можуть змінити думку щодо власного старіючого флоту та сильну військову залежність від США.

Майже місяць австралійські війська були в бойовій готовності, оскільки флотилія кораблів китайського флоту здійснила неоголошений рейс навколо континенту і проводила навчання з бойовими стрільбами.

Про це йдеться в матеріалі газети The New York Times.

На двох китайських кораблях встановлено 144 вертикальні пускові установки, тоді як на всьому австралійському флоті, який налічує 10 військових кораблів, їх всього 200.

Два головні австралійські танкери для перевезення палива, потрібні для операцій на великих відстанях, виведено з ладу.

Кораблі плавали в виняткову економічну зону Австралії та виходили з неї.

Також вони вели вогонь поблизу комерційного повітряного простору, змусивши десятки цивільних рейсів змінити маршрут і пропливли повз Перт у Західній Австралії через кілька днів після того, як американський атомний підводний човен, який відвідав, пришвартувався на сусідній військово-морській базі.

Нарешті минулих вихідних китайські кораблі попрямували на північ до Індонезії.

Австралійські офіційні особи неодноразово запевняли громадськість, що присутність і дії китайських кораблів були абсолютно законними відповідно до міжнародного права, однак ця подорож була найдальшою на південь, яку коли-небудь здійснювали китайські військові, і була дуже незручною для Австралії.

Це змусило австралійців уважно поглянути на власний старіючий флот, сильну військову залежність від далекого союзника, США, і дедалі більшу мускулатуру її найбільшого торгового партнера, Китаю.