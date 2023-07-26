Чорноморський флот рф змінив свою диспозицію після того, як путін заявив про вихід з Чорноморської зернової ініціативи.

Кораблі готуються до блокади України.

Про це пише Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки в Twitter.

"Сучасний корвет "Сергей Котов" розгорнувся в південній частині Чорного моря, патрулюючи судноплавний шлях між Босфором та Одесою. “Існує реальна можливість, що він увійде до складу оперативної групи з перехоплення комерційних суден, які, на думку росії, прямують до України”, — йдеться в дописі.

Після виходу росії з зернової ініціативи інтенсивність та масштаби збройного протистояння в Чорному морі можуть збільшитися, вважають в британській розвідці.