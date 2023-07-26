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Флот рф змінив диспозицію після виходу росії зі "зернової угоди" – розвідка Британії

26 липня 2023, 11:09
Флот рф змінив диспозицію після виходу росії зі
Фото: ria.ru
Чорноморський флот рф змінив свою диспозицію після того, як путін заявив про вихід з Чорноморської зернової ініціативи.

Кораблі готуються до блокади України. 

Про це пише Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки в Twitter

"Сучасний корвет "Сергей Котов" розгорнувся в південній частині Чорного моря, патрулюючи судноплавний шлях між Босфором та Одесою. “Існує реальна можливість, що він увійде до складу оперативної групи з перехоплення комерційних суден, які, на думку росії, прямують до України”, — йдеться в дописі. 

Після виходу росії з зернової ініціативи інтенсивність та масштаби збройного протистояння в Чорному морі можуть збільшитися, вважають в британській розвідці.

Чорне мореРозвідка Британіїфлот рф

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