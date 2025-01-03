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Flydubai призупинили частину польотів над росією

03 січня 2025, 19:51
Flydubai призупинили частину польотів над росією
Фото: airplane-pictures.net
Це сталось після авіакатастрофи у Казахстані.
Державна авіакомпанія ОАЕ Flydubai вирішила продовжити дію призупинення польотів із Дубая до Сочі та Мінеральних Вод.  
 
Про це повідомляє Telegram-канал "РІА.новини".
 
Flydubai призупинила польоти до Сочі та Мінеральних Вод до 8 і 9 січня.
 
За словами представників Flydubai, компанія пішла на цей крок через "операційні причини". Спочатку припинення рейсів, про яке було оголошено 27 грудня, мало тривати до 5 січня.
 
Керівництво перевізника тоді пояснило це рішення форс-мажором і загрозою безпеці польотів.
 
Нагадаємо, що 25 грудня 2024 року, літак "Азербайджанських авіаліній" летів із Баку до Грозного. Проте судно не змогло приземлитися в російському місті.

 

Flydubaiвійна в Україніросія окупанти

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