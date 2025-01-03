Flydubai призупинили частину польотів над росією

Державна авіакомпанія ОАЕ Flydubai вирішила продовжити дію призупинення польотів із Дубая до Сочі та Мінеральних Вод.

Flydubai призупинила польоти до Сочі та Мінеральних Вод до 8 і 9 січня.

За словами представників Flydubai, компанія пішла на цей крок через "операційні причини". Спочатку припинення рейсів, про яке було оголошено 27 грудня, мало тривати до 5 січня.

Керівництво перевізника тоді пояснило це рішення форс-мажором і загрозою безпеці польотів.

Нагадаємо, що 25 грудня 2024 року, літак "Азербайджанських авіаліній" летів із Баку до Грозного. Проте судно не змогло приземлитися в російському місті.