Фон дер Ляєн: Майбутнє Європи вирішується на передовій в Україні

Президентка Єврокомісії вважає, що росія буде випробовувати оборону ЄС до 2030 року.

Фон дер Ляєн також закликала продовжувати модернізацію європейських армій і посилювати підтримку проєктів подвійного призначення.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила на саміті НАТО в Гаазі, що "майбутнє Європи вирішується на передовій в Україні, але не тільки — воно також твориться у ваших виробничих цехах".

"У рекордні строки вам вдалося відкрити нові виробничі лінії та суттєво наростити обсяги. Ви адаптуєтесь до нової реальності — повномасштабної війни прямо на європейській землі. І, так само як ваша індустрія, вся Європа стикається з трансформацією міжнародної безпекової ситуації", — заявила президентка.

Президентка Єврокомісії вважає, що росія буде випробовувати оборону ЄС до 2030 року.

"Ми знаємо, що росія буде здатна перевірити наші взаємні оборонні зобов'язання протягом наступних п'яти років. До 2030 року Європа повинна мати все необхідне для надійного стримування... але це вимагає нового мислення від усіх нас. Ми повинні бути готові вийти із зони комфорту. Ми повинні бути готові шукати нові способи дій, об'єднуючи технології та оборону, цивільний і військовий сектори в Європі і, звичайно, за межами Європейського Союзу", — повідомила фон дер Ляєн.