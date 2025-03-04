Фон дер Ляєн представила план оборони Європи

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала програму ReArm Europe (Переозброй Європу), покликану збільшити безпеку і стійкість континенту.

Глава ЄК вважає, що для ЄС настали часи небезпеки. Загрози європейській безпеці є дуже реальними.

"Справжнім питанням, яке постає перед нами, є те, чи Європа готова діяти відповідно до того, що диктує ситуація. І чи Європа спроможна діяти швидко, амбітно, як це потрібно", – сказала вона.

Оборонні плани обговорювали на численних зустрічах, зокрема й на саміті, що відбувся в Лондоні в неділю.

Це стосується і швидкої допомоги Україні, яка потрібна в короткостроковій перспективі, і довготривалих потреб, що потребує більшої відповідальності за власну безпеку.

Урсула фон дер Ляєн додала, що розіслала сьогодні лідерам країни ЄС лист з планом переозброєння Європи. Пропозиції стосуються того, як можна підвищити витрати на оборону та власні безпекові спроможності.

План має п'ять кроків. Перша частина – це розв'язати питання фінансування оборони на національному рівні. Держави-члени готові інвестувати більше у власну безпеку, тож Єврокомісія хоче допомогти їм з цим. Якщо держави підвищать витрати на оборону в середньому на 1,5 % ВВП, це може створити фіскальний простір у 650 млрд євро за чотири роки.

Друга пропозиція – новий інструмент. Це надання 150 млн євро позики країнам-членам на оборонні інвестиції. За словами Урсули фон дер Ляєн, це про те, щоб витрачати краще і робити це спільно. Йдеться про такі галузі, як протиповітряна і ракетна оборона, артилерійські системи, ракети і боєприпаси, дрони і антидронові системи, але також інші потреби, від кібербезпеки до військової мобільності. Це допоможе державам-членам перетягнути попит і купувати разом, і з цим обладнанням держави зможуть масштабно активізувати їхню підтримку Україні, сказала вона, додавши, що йдеться про негайні військові постачання Україні.

Третій пункт – використання сили бюджету ЄС. Президентка ЄК заявила, що держави-члени отримають додаткові можливості та стимули.

Четвертий і п'ятий пункти стосуються мобілізації приватного капіталу, зокрема через Європейський інвестиційний банк.

За словам Урсули фон дер Ляєн, програма може зібрати 800 млрд євро на оборону для посилення Європи.