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Фон дер Ляєн представила план оборони Європи

04 березня 2025, 11:35
Фон дер Ляєн представила план оборони Європи
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
План містить п'ять пунктів, які покликані залучити більше грошей на оборонні витрати як на національних рівнях, так і загалом у Євросоюзі.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала програму ReArm Europe (Переозброй Європу), покликану збільшити безпеку і стійкість континенту.
 
Про це вона повідомила у соцмережі Х та на сайті Єврокомісії.
 
Глава ЄК вважає, що для ЄС настали часи небезпеки. Загрози європейській безпеці є дуже реальними. 
 
"Справжнім питанням, яке постає перед нами, є те, чи Європа готова діяти відповідно до того, що диктує ситуація. І чи Європа спроможна діяти швидко, амбітно, як це потрібно", – сказала вона. 
 
Оборонні плани обговорювали на численних зустрічах, зокрема й на саміті, що відбувся в Лондоні в неділю. 
 
Це стосується і швидкої допомоги Україні, яка потрібна в короткостроковій перспективі, і довготривалих потреб, що потребує більшої відповідальності за власну безпеку.
 
Урсула фон дер Ляєн додала, що розіслала сьогодні лідерам країни ЄС лист з планом переозброєння Європи. Пропозиції стосуються того, як можна підвищити витрати на оборону та власні безпекові спроможності. 
 
План має п'ять кроків. Перша частина – це розв'язати питання фінансування оборони на національному рівні. Держави-члени готові інвестувати більше у власну безпеку, тож Єврокомісія хоче допомогти їм з цим. Якщо держави підвищать витрати на оборону в середньому на 1,5 % ВВП, це може створити фіскальний простір у 650 млрд євро за чотири роки. 
 
Друга пропозиція – новий інструмент. Це надання 150 млн євро позики країнам-членам на оборонні інвестиції. За словами Урсули фон дер Ляєн, це про те, щоб витрачати краще і робити це спільно. Йдеться про такі галузі, як протиповітряна і ракетна оборона, артилерійські системи, ракети і боєприпаси, дрони і антидронові системи, але також інші потреби, від кібербезпеки до військової мобільності. Це допоможе державам-членам перетягнути попит і купувати разом, і з цим обладнанням держави зможуть масштабно активізувати їхню підтримку Україні, сказала вона, додавши, що йдеться про негайні військові постачання Україні. 
 
Третій пункт – використання сили бюджету ЄС. Президентка ЄК заявила, що держави-члени отримають додаткові можливості та стимули. 
 
Четвертий і п'ятий пункти стосуються мобілізації приватного капіталу, зокрема через Європейський інвестиційний банк.
 
За словам Урсули фон дер Ляєн, програма може зібрати 800 млрд євро на оборону для посилення Європи. 

 

Урсула фон дер Ляєнвійна в Україніросія окупанти

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