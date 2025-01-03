Фон дер Ляєн скасувала візит до Польщі через хворобу
03 січня 2025, 16:35
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Президентка Єврокомісії захворіла на важку пневмонію
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн через важку пневмонію скасувала візит до Польщі.
Про це у коментарі PAP заявив речник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер.
У Польщі фон дер Ляєн також мала головувати на виїзному засідання Єврокомісії, запланованому на 9-10 січня. В рамках польського головування уряд країни планував такий захід у Гданську.
Через хворобу фон дер Ляєн заплановане в Польщі засідання ЄК відбудеться в інший час.
"Президентка фон дер Ляєн скасувала свої зобов'язання на перші два тижні січня". – повідомив де Керсмакер.
У п’ятницю також відбудеться церемонія початку польського головування в ЄС, але присутність фон дер Ляєн на урочистому заході не була запланована.
Нагадаємо, що Польща вирішила не запрошувати посла Угорщини на захід у п'ятницю, присвячений початку головування країни в Європейському союзі.