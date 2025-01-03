Фон дер Ляєн скасувала візит до Польщі через хворобу

Президентка Єврокомісії захворіла на важку пневмонію

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн через важку пневмонію скасувала візит до Польщі.

Про це у коментарі PAP заявив речник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер.

У Польщі фон дер Ляєн також мала головувати на виїзному засідання Єврокомісії, запланованому на 9-10 січня. В рамках польського головування уряд країни планував такий захід у Гданську.

Через хворобу фон дер Ляєн заплановане в Польщі засідання ЄК відбудеться в інший час.

"Президентка фон дер Ляєн скасувала свої зобов'язання на перші два тижні січня". – повідомив де Керсмакер.

У п’ятницю також відбудеться церемонія початку польського головування в ЄС, але присутність фон дер Ляєн на урочистому заході не була запланована.

Нагадаємо, що Польща вирішила не запрошувати посла Угорщини на захід у п'ятницю, присвячений початку головування країни в Європейському союзі.