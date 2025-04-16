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ПОЛІТИКА

Фон дер Ляєн: Торговельна невизначеність Трампа відкрила нові можливості для ЄС

16 квітня 2025, 16:27
Фон дер Ляєн: Торговельна невизначеність Трампа відкрила нові можливості для ЄС
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Президентка Єврокомісії каже, що ЄС не втратить можливості скористатися становленням нового світового порядку.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відзначила "позитивний побічний ефект" створеної президентом США Дональдом Трампом митної невизначеності.

"Дедалі більше світових лідерів хочуть укласти торговельні угоди з ЄС. Наразі я веду незліченну кількість переговорів з главами держав та урядів по всьому світу, які хочуть працювати разом з нами над новим порядком", –  сказала фон дер Ляєн в інтерв'ю німецькій газеті Die Zeit.

За її словами, всі прагнуть більшої торгівлі з Європою, причому йдеться не тільки про економічні зв'язки, але й про встановлення спільних правил і про передбачуваність

"Європа може це забезпечити", – зазначила вона.

Після того, як 2 квітня Трамп оголосив про нові митні тарифи, трансатлантичну торгівлю охопила хвиля невизначеності, що струснула ринки і поставила під сумнів майбутнє економічного співробітництва між Європейським Союзом і США.

У відповідь на це ЄС шукає нові шляхи диверсифікації торговельного партнерства і вивчає можливості поглиблення зв'язків з іншими великими економіками, зокрема і з Китаєм.

За словами президента Єврокомісії, Європа "не проспить" можливість відігравати «сильну роль у новому світовому порядку, який поволі формується».

"Ми повинні використати цей імпульс, щоб відкрити нові ринки для наших компаній і встановити якомога тісніші відносини з багатьма країнами, які мають ті ж самі інтереси, що й ми", - сказала вона.

ЄвропаСШАДональд ТрампмитаУрсула фон дер Ляєн

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