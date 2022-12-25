Фон дер Ляєн у різдвяному привітанні сказала про солідарність з Україною

Це рік, коли ми подолали труднощі, безпрецедентну енергетичну кризу та виявили солідарність з українцями, які захищають свою країну

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала цей рік знаменним для європейців, таким, що розкрив душу та силу Європи, та згадала про солідарність з Україною.

Про це вона написала у Twitter.

"Святкуючи Різдво, згадаймо цей знаменний рік. Рік, коли ми подолали труднощі, безпрецедентну енергетичну кризу та виявили солідарність з українцями, які захищають свою країну. Рік, який розкрив душу та силу Європи. Щасливого Різдва всім", - зазначила фон дер Ляєн.