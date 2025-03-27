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ПОЛІТИКА

Фон дер Ляєн: Європа не залишить без відповіді мита Трампа

27 березня 2025, 09:06
Фон дер Ляєн: Європа не залишить без відповіді мита Трампа
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Союз підготує кроки у відповідь.

США загострили торговельну війну з Європою, запровадивши 25-відсоткове мито на імпорт автомобілів. На це рішення одразу відреагувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це пише Politico.

Мита, які, за словами Трампа, набудуть чинності 3 квітня, є важким ударом для європейської автомобільної промисловості та найбільшою ескалацією у багатосторонній торговій війні Трампа, яка, як очікується, матиме серйозні глобальні економічні наслідки.

"Я глибоко шкодую про рішення США запровадити мита на європейські автомобілі. Автомобільна промисловість є рушієм інновацій, конкурентоспроможності та створення високоякісних робочих місць, завдяки глибоко інтегрованим ланцюгам постачання по обидва боки Атлантики. Як я вже говорила раніше, мита — це податки, які шкодять бізнесу, а для споживачів у США та Європейському Союзі наслідки ще гірші", — наголосила фон дер Ляєн у заяві, опублікованій пізно ввечері в середу.

Вона заявила, що Європа проаналізує вплив мит та подальших заходів з боку Білого дому.

Хоча риторика фон дер Ляєн була обережною, вона не залишила сумнівів у тому, що ЄС готовий до кроків у відповідь.

"ЄС продовжуватиме шукати рішення шляхом переговорів, захищаючи при цьому свої економічні інтереси. Ми сильна спільнота, що складається з 27 держав-членів, і ми спільно захищатимемо наших працівників, підприємства та споживачів у всьому Європейському Союзі", — сказала вона. 

Трамп заявив, що вводить 25% мито на всі автомобілі, що надходять до США.

Він очікує, що автовиробники переїдуть до США та побудують нові майданчики або розширять існуючі. Президент Сполучених Штатів розкритикував компанії, які в останні десятиліття відкрили підприємства в Канаді та Мексиці за рахунок, за його словами, американських працівників.

Після цього оголошення акції провідних американських автовиробників різко впали: General Motors — на 6%,  Toyota Motors— на 2,2%, Ford — на 4%,  BMW — на 4,1%, а Tesla на — 1,2%.

СШАДональд ТрампмитаавтомобіліУрсула фон дер Ляєн

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