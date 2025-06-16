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ПОЛІТИКА

Фон дер Ляєн закликала G7 посилити санкції проти росії

16 червня 2025, 10:41
Фон дер Ляєн закликала G7 посилити санкції проти росії
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
ЄС збирається ухвалити новий пакет санкцій проти росії, але поки не зміг переконати Трампа.

На росію необхідно чинити більший тиск, щоб домогтися припинення вогню в Україні. Країни G7 мають посилити санкції для досягнення цієї мети.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Reuters.

Лідери найбільших демократій світу зустрічаються в Канаді, прагнучи не дати президенту США Дональду Трампу забути про війну проти України, незважаючи на спалахнулі бойові дії між Ізраїлем та Іраном.

ЄС збирається ухвалити новий пакет санкцій проти росії, але поки не зміг переконати Трампа, який не поспішає запровадити нові санкції. Трамп не поспішає чинити тиск на владіміра путіна і заявив, що не хоче, щоб санкції завадили досягненню припинення вогню.

"Ми повинні чинити більший тиск на росію, щоб домогтися реального припинення вогню, посадити її за стіл переговорів і покласти край цій війні; санкції мають вирішальне значення для досягнення цієї мети", - заявила фон дер Ляєн на прес-конференції.

За її словами, минулого тижня Єврокомісія висунула пропозицію про 18-й пакет санкцій. "Я запрошу всіх партнерів по G7 приєднатися до нас у цьому починанні", - сказала вона перед початком переговорів між Великою Британією, Канадою, Францією, Німеччиною, Італією, Японією та США.

Глобальна увага переключилася на Близький Схід, де удари Ізраїлю по Ірану підвищили ризики ескалації в ширший регіональний конфлікт. Подальший стрибок цін на нафту посилив побоювання з приводу світової економіки.

Глава Єврокомісії сказала, що саміт G7 визначатиметься геоекономікою і геополітикою. За її словами, на переговорах із Трампом вони домовилися, що країни-однодумці мають забезпечувати стабільність ринку, особливо на енергетичних ринках.

"Ми також будемо дуже уважно стежити за наслідками для міжнародних енергетичних ринків", - сказала вона.

Що стосується торговельних переговорів з адміністрацією Трампа, вона заявила, що віддає перевагу рішенню, досягнутому шляхом переговорів до крайнього терміну 9 липня, але що блок готує заходи на випадок, якщо угоди не буде досягнуто.

У питаннях геоекономіки Європа виступатиме за стабільну, передбачувану торгівлю між партнерами, сказала вона.

"Наша увага має бути зосереджена на відповіді G7 на згубні торговельні практики, спрямовані на підрив наших економік. Економічна безпека залишається найважливішою спільною турботою всіх членів G7", - додала глава Єврокомісії.

Вона підтвердила право Ізраїлю на самооборону, але підкреслила, що дипломатичне рішення є найкращим варіантом у довгостроковій перспективі для вирішення проблеми ядерної програми Ірану.

"Іран є головним джерелом регіональної нестабільності, і ми завжди ясно заявляли: в Ірану ніколи не може бути ядерної зброї", - заявила вона.

"Нещодавні події підкреслили зростаючий взаємозв'язок між конфліктами в Європі, з одного боку, і на Близькому Сході, з іншого. Однакові безпілотники і балістичні ракети, розроблені і вироблені в Ірані, без розбору завдають ударів по містах України та Ізраїлю", - сказала глава Єврокомісії.

війнаG7Урсула фон дер Ляєнсанкціі проти росії

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