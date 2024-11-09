Фон дер Ляєн запропонувала США замінити російський газ американським СПГ

Європа досі отримує багато СПГ через рф, збільшення поставок із США допомогло б це змінити.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час телефонної розмови з новообраним президентом США республіканцем Дональдом Трампом, яка відбулася в четвер, 7 листопада, запропонувала збільшити поставки американського скрапленого природного газу (СПГ) замість потоків газу з росії, повідомляє "Голос Америки".

Фон дер Ляєн наголосила на важливості конструктивної взаємодії США та ЄС.

"Загальні інтереси, наприклад, — це одна з тем, яких ми торкнулися, я не сказала б, що (ми її) обговорили, — це... тема СПГ", — розповіла глава Єврокомісії.

За її словами, Європа, як і раніше, отримує багато СПГ через рф.

"Чому б не замінити його американським СПГ, який дешевший для нас і знижує наші ціни на енергоносії", - зазначила Фон дер Ляєн, додавши, що це питання також може обговорюватись у зв'язку з дефіцитом торговельного балансу між Штатами та Євросоюзом.

Зазначимо, торік частка російського газу в Євросоюзі становила 15%, тоді як у 2021 році цей показник був близько 45%. Тут варто додати, що підписаний наприкінці 2019 року між НАК "Нафтогаз України" та "Газпром" контракт на транзит газу з росії через Україну спливає до кінця поточного року, й Україна вже заявляла, що дію угоди не продовжить.

При цьому, попри спроби країн Європи зменшити залежність від російського газу, у травні рф знову стала топ-постачальником, уперше майже за два роки обійшовши США.