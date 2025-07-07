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Фон дер Ляєн зідзвонилася з Трампом щодо торговельної угоди

07 липня 2025, 16:35
Фон дер Ляєн зідзвонилася з Трампом щодо торговельної угоди
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
ЄС хоче укласти угоду зі Штатами, аби уникнути нових мит

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава США Дональд Трамп провели конструктивну розмову. Йшлося про укладання торговельної угоди з Вашингтоном.

Про це повідомляє Politico.

Представник Єврокомісії заявив, що мета ЄС залишається досягти торговельної угоди з Вашингтоном до 9 липня.
 
"Я також можу підтвердити телефонну розмову між президенткою фон дер Ляєн і президентом Трампом і підтвердити, що вони провели хорошу розмову", – сказав він.
 
Водночас представник Єврокомісії відмовився надати будь-які деталі щодо змісту або тривалості розмови. Однак він наголосив, що ЄС хоче досягти угоди із США.
 
"Ми хочемо досягти угоди з США. Ми хочемо уникнути мит. Ми вважаємо, що вони завдають шкоди. Ми хочемо досягти взаємовигідних результатів, а не результатів, які будуть програшними для всіх", – заявив він.
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