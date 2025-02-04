Фон дер Ляєн знайшла спосіб збільшити витрати на оборону ЄС – Politico

Глава Єврокомісії пообіцяла використати "весь спектр гнучкості", аби збільшити видатки на оборону

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала активувати положення про надзвичайний стан, аби дозволити європейським країнам збільшити витрати на оборону.

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що запровадження надзвичайного стану, запропоноване фон дер Ляєн під час закритої зустрічі з лідерами Євросоюзу напередодні, дозволило б державам-членам суттєво збільшити витрати на оборону, не порушуючи бюджетні правила ЄС.

Водночас нинішні правила дозволяють країнам ЄС відхилятися від планів витрат "у разі серйозного економічного спаду" або за "виняткових обставин, що не залежать від уряду".