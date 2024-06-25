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Фон дер Ляєн знову висунули на посаду голови Єврокомісії

25 червня 2024, 15:33
Фон дер Ляєн знову висунули на посаду голови Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Очолити Європейську Раду має колишній прем'єр Португалії Кошта, а за дипломатію відповідатиме чинна голова уряду Естонії Кая Каллас.
Країни Європейського Союзу домовилися про висунення кандидатури Урсули фон дер Ляєн на другий термін на посаду голови Єврокомісії. 
 
Про це повідомляє Suddeutsche Zeitung.
 
Агентство дізналося про відповідну домовленість у вівторок із переговорних кіл.
 
Раніше повідомлялося, що лідери 27 країн-членів ЄС не змогли дійти остаточної згоди щодо розподілу ключових посад блоку після обрання нового складу Європарламенту.
 
Зазначалося, що основною претенденткою на посаду президентки Єврокомісії залишається Урсула фон дер Ляєн. Очолити Європейську Раду має колишній прем'єр Португалії Антоніу Кошта, а за дипломатію замість Жозепа Борреля відповідатиме чинна голова уряду Естонії Кая Каллас. 
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