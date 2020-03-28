Фондовий ринок США закрився падінням Dow Jones знизився на 4,06%, індекс S&P 500 подешевшав на 3,37%, індекс NASDAQ Composite подешевшав на 3,79%

Кількість здешевілих паперів (2270 - ЕП) перевищила кількість закритих в плюсі ​​(640 - ЕП), а котирування 26 акцій практично не змінилися. На фондовій біржі NASDAQ 2063 компаній подешевшали, 647 виросли, a 29 залишилися на рівні попереднього закриття.

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27 березня на Нью-Йоркській фондовій біржі торги п'ятниці завершились падінням ключових індексів. Про це свідчать дані торгів, зазначає "Економічна правда". Dow Jones знизився на 4,06%, індекс S&P 500 подешевшав на 3,37%, індекс NASDAQ Composite подешевшав на 3,79%. Кількість здешевілих паперів (2270 - ЕП) перевищила кількість закритих в плюсі ​​(640 - ЕП), а котирування 26 акцій практично не змінилися. На фондовій біржі NASDAQ 2063 компаній подешевшали, 647 виросли, a 29 залишилися на рівні попереднього закриття. Ціни на ф'ючерси на нафту WTI з постачанням у травні знизилися на 3,36%, до 21,84 дол за барель. Нафта Brent з постачанням у травні подешевшала на 4,86%, до позначки 25,06 дол за барель. Нагадаємо, що Сенат США виділяє 2,2 трильйони доларів на стимулювання економіки

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