Forbes назвав цілі України в "курській операції"

На думку аналітика, Генштаб ЗСУ може вважати, що наступ українських військ на північ може змусити кремль перекинути війська зі сходу України.

Від початку рейду в Курську область українські сили досягли певних успіхів,пройшовши майже 10 кілометрів і захопивши Суджу та кілька інших сіл. Однак, чого б не хотів домогтися Київ, він сильно ризикує.

Про це пише аналітик Forbes Девід Екс.

"Українська армія не може повністю укомплектувати бригади, що захищають прифронтові міста на сході країни. І все ж армія змогла виділити дві або більше бригад для атаки на Суджа і порахувала, що потенційна вигода від цієї атаки варта можливих витрат", - зазначає він.

На думку аналітика, Генштаб ЗСУ може вважати, що наступ українських військ на північ може змусити кремль перекинути війська зі сходу України і тим самим уповільнити російські успіхи на цьому фронті.