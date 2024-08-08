Forbes назвав цілі України в "курській операції"
08 серпня 2024, 12:51
фото: губернатора Курської області
На думку аналітика, Генштаб ЗСУ може вважати, що наступ українських військ на північ може змусити кремль перекинути війська зі сходу України.
Від початку рейду в Курську область українські сили досягли певних успіхів,пройшовши майже 10 кілометрів і захопивши Суджу та кілька інших сіл. Однак, чого б не хотів домогтися Київ, він сильно ризикує.
Про це пише аналітик Forbes Девід Екс.
"Українська армія не може повністю укомплектувати бригади, що захищають прифронтові міста на сході країни. І все ж армія змогла виділити дві або більше бригад для атаки на Суджа і порахувала, що потенційна вигода від цієї атаки варта можливих витрат", - зазначає він.
На думку аналітика, Генштаб ЗСУ може вважати, що наступ українських військ на північ може змусити кремль перекинути війська зі сходу України і тим самим уповільнити російські успіхи на цьому фронті.
"Але в цій можливій відволікаючій операції задіяні щонайменше дві, а можливо, і чотири українські бригади. Щоб відволікаюча стратегія принесла Києву плоди, кремлю доведеться перекинути зі сходу багато полків - можливо, десяток. Якщо північне угруповання російських військ зможе зупинити українське просування без залучення полків зі сходу, то український гамбіт провалиться", - пише він.
Водночас, ідеться в статті, можливо, українська атака не є відволікаючим маневром, а серйозною спробою захопити й утримати російську землю.
"У цьому випадку кінцева мета може бути дипломатичною. Окупація навіть невеликої частини території росії дозволить Україні під час можливих майбутніх мирних переговорів обміняти цю територію на частини України, окуповані росією", - вважає аналітик.
Водночас, зазначає він, українським планувальникам може бути абсолютно все одно на гіпотетичні мирні переговори. Вони можуть щиро сподіватися на продовження вторгнення в росію.
"Українські командири розраховують, що зможуть перейти в наступ на півночі, не зазнавши великих втрат. Але атака у відкриту майже завжди обходиться дорожче, ніж оборона з підготовлених позицій. Хороша новина для українських бригад у Курську полягає в тому, що вони поки що володіють ситуацією. Вони збили два російські вертольоти, один із них - за допомогою вибухонебезпечного безпілотника з видом від першої особи. Але все може змінитися, коли росіяни введуть у бій додаткові сили", - пише аналітик.
Порівняно з ситуацією рік тому, у росії в цьому районі краще командування і контроль, і у неї є частини, які можуть бути розгорнуті, але які не використовуються в Україні.
"Усе, що зараз можуть робити сторонні спостерігачі, - це спостерігати і чекати. Можливо, сміливою і ризикованою атакою українці переламають хід війни на одному фронті. А можливо, вони кидають ті деякі вільні сили, які у них є, на приречений прикордонний рейд", - підкреслюється в аналізі Forbes.