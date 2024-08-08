Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Forbes назвав цілі України в "курській операції"

08 серпня 2024, 12:51
Forbes назвав цілі України в
фото: губернатора Курської області
На думку аналітика, Генштаб ЗСУ може вважати, що наступ українських військ на північ може змусити кремль перекинути війська зі сходу України.
Від початку рейду в Курську область українські сили досягли певних успіхів,пройшовши майже 10 кілометрів і захопивши Суджу та кілька інших сіл. Однак, чого б не хотів домогтися Київ, він сильно ризикує.
 
Про це пише аналітик Forbes Девід Екс.
 
"Українська армія не може повністю укомплектувати бригади, що захищають прифронтові міста на сході країни. І все ж армія змогла виділити дві або більше бригад для атаки на Суджа і порахувала, що потенційна вигода від цієї атаки варта можливих витрат", - зазначає він.
 
На думку аналітика, Генштаб ЗСУ може вважати, що наступ українських військ на північ може змусити кремль перекинути війська зі сходу України і тим самим уповільнити російські успіхи на цьому фронті.
 
"Але в цій можливій відволікаючій операції задіяні щонайменше дві, а можливо, і чотири українські бригади. Щоб відволікаюча стратегія принесла Києву плоди, кремлю доведеться перекинути зі сходу багато полків - можливо, десяток. Якщо північне угруповання російських військ зможе зупинити українське просування без залучення полків зі сходу, то український гамбіт провалиться", - пише він.
 
Водночас, ідеться в статті, можливо, українська атака не є відволікаючим маневром, а серйозною спробою захопити й утримати російську землю.
 
"У цьому випадку кінцева мета може бути дипломатичною. Окупація навіть невеликої частини території росії дозволить Україні під час можливих майбутніх мирних переговорів обміняти цю територію на частини України, окуповані росією", - вважає аналітик.
 
Водночас, зазначає він, українським планувальникам може бути абсолютно все одно на гіпотетичні мирні переговори. Вони можуть щиро сподіватися на продовження вторгнення в росію.
 
"Українські командири розраховують, що зможуть перейти в наступ на півночі, не зазнавши великих втрат. Але атака у відкриту майже завжди обходиться дорожче, ніж оборона з підготовлених позицій. Хороша новина для українських бригад у Курську полягає в тому, що вони поки що володіють ситуацією. Вони збили два російські вертольоти, один із них - за допомогою вибухонебезпечного безпілотника з видом від першої особи. Але все може змінитися, коли росіяни введуть у бій додаткові сили", - пише аналітик.
 
Порівняно з ситуацією рік тому, у росії в цьому районі краще командування і контроль, і у неї є частини, які можуть бути розгорнуті, але які не використовуються в Україні.
 
"Усе, що зараз можуть робити сторонні спостерігачі, - це спостерігати і чекати. Можливо, сміливою і ризикованою атакою українці переламають хід війни на одному фронті. А можливо, вони кидають ті деякі вільні сили, які у них є, на приречений прикордонний рейд", - підкреслюється в аналізі Forbes.

 

наступвійна в УкраїніКурськросія окупанти

Останні матеріали

Україна тепер має кілька варіантів ударних операцій за доступною ціною. Це саме те, що потрібно Силам оборони Австралії – Мік Раян
Політика
Україна тепер має кілька варіантів ударних операцій за доступною ціною. Це саме те, що потрібно Силам оборони Австралії – Мік Раян
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 15:59
Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер
Політика
Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 11:50
Чорноморські поразки росії стираються з пам'яті путіна. Про що це свідчить – Пітер Дікінсон
Політика
Чорноморські поразки росії стираються з пам'яті путіна. Про що це свідчить – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 09:32
Настав час зупинити просування угруповання
Cуспільство
Настав час зупинити просування угруповання "Центр" назавжди. Торецький напрямок потребує посилення – Том Купер
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 16:35
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Політика
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 12:22
Соколи приземлилися. Незабаром орки дізнаються, що таке полювання – Ендрю Таннер
Cуспільство
Соколи приземлилися. Незабаром орки дізнаються, що таке полювання – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 23:10
Падіння Урожайного. росіяни намагаються закріпити свої попередні успіхи новими силами – Дональд Гілл
Cуспільство
Падіння Урожайного. росіяни намагаються закріпити свої попередні успіхи новими силами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 14:16
Дипломатія заручників. Єдиною справжньою
Політика
Дипломатія заручників. Єдиною справжньою "російською опозицією" є ЗСУ, а не привілейовані імбецили – західні експерти
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється