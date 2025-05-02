Та сьогодні на території нашої країни окупантів майже вдвічі більше, ніж було у лютому 2022-го — щонайменше 600 тисяч.

Аналітик Девід Акс наголосив, що за нинішнього темпу просування росії знадобляться століття та десятки мільйонів жертв, аби повністю захопити Україну.

У матеріалі для Forbes він розповів, що протягом квітня окупанти захопили 68 квадратних миль, потративши на це 4800 одиниць техніки та понад 36 600 солдатів убитими та пораненими. Аналітик Конрад Музика з польської компанії Rochan Consulting тим часом наголошує, що українські втрати протягом місяця були "мінімальними".

"Україна займає 233 тисячі квадратних миль, 19% з яких перебувають під російською окупацією. За нинішніх темпів наступу і втрат росіяни захоплять решту України у 2256 році ціною 101 мільйона жертв, — прогнозує тим часом Акс. — Наразі населення росії становить 144 мільйони осіб".

росія вже зазнала приголомшливих втрат серед особового складу та техніки. Але вони ще не призвели до краху окупаційних сил в Україні. рф забезпечує своє військо тисячами цивільних транспортних засобів: скутерами, легковими авто, компактними автобусами. Окрім того, щомісяця агресор мобілізує по 30 тисяч людей, на передову повертається й велика кількість поранених.

Командувач силами армії США в Європі генерал Крістофер Каволі наголосив, що чисельність війська рф в Україні лише зростає, сьогодні воно налічує щонайменше 600 тисяч військових. За його словами, це — "найвищий показник за весь час війни", який "майже вдвічі перевищує чисельність початкових сил вторгнення".