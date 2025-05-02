Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Forbes: росії знадобляться століття та мільйони життів, щоб захопити Україну

02 травня 2025, 17:33
Forbes: росії знадобляться століття та мільйони життів, щоб захопити Україну
Та сьогодні на території нашої країни окупантів майже вдвічі більше, ніж було у лютому 2022-го — щонайменше 600 тисяч.

Аналітик Девід Акс наголосив, що за нинішнього темпу просування росії знадобляться століття та десятки мільйонів жертв, аби повністю захопити Україну.

У матеріалі для Forbes він розповів, що протягом квітня окупанти захопили 68 квадратних миль, потративши на це 4800 одиниць техніки та понад 36 600 солдатів убитими та пораненими. Аналітик Конрад Музика з польської компанії Rochan Consulting тим часом наголошує, що українські втрати протягом місяця були "мінімальними". 

"Україна займає 233 тисячі квадратних миль, 19% з яких перебувають під російською окупацією. За нинішніх темпів наступу і втрат росіяни захоплять решту України у 2256 році ціною 101 мільйона жертв, — прогнозує тим часом Акс. — Наразі населення росії становить 144 мільйони осіб". 

росія вже зазнала приголомшливих втрат серед особового складу та техніки. Але вони ще не призвели до краху окупаційних сил в Україні. рф забезпечує своє військо тисячами цивільних транспортних засобів: скутерами, легковими авто, компактними автобусами. Окрім того, щомісяця агресор мобілізує по 30 тисяч людей, на передову повертається й велика кількість поранених. 

Командувач силами армії США в Європі генерал Крістофер Каволі наголосив, що чисельність війська рф в Україні лише зростає, сьогодні воно налічує щонайменше 600 тисяч військових. За його словами, це — "найвищий показник за весь час війни", який  "майже вдвічі перевищує чисельність початкових сил вторгнення".

війнаросія загроза

Останні матеріали

Миру в Україні не буде. Можливе лише перемир'я, але озброювати Україну треба – Майкл Пек
Політика
Миру в Україні не буде. Можливе лише перемир'я, але озброювати Україну треба – Майкл Пек
Переклад iPress – 02 травня 2025, 12:49
На службі кремля. Проросійські рупори знов набувають сили – Едвард Лукас
Політика
На службі кремля. Проросійські рупори знов набувають сили – Едвард Лукас
Переклад iPress – 02 травня 2025, 12:16
Жодної колонізації Марса. США втратили лідерство, але чи замінить їх Альянс демократій – Ендрю Таннер
Політика
Жодної колонізації Марса. США втратили лідерство, але чи замінить їх Альянс демократій – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 травня 2025, 08:08
Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Політика
Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Переклад iPress – 01 травня 2025, 15:18
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Політика
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Переклад iPress – 01 травня 2025, 12:38
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 травня 2025, 08:35
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Політика
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 15:47
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Політика
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 12:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється