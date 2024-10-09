Експерт розповів про те, до чого можуть призвести переговори про припинення вогню в Україні, на основі грузинського досвіду.

Протягом останніх тижнів дедалі частіше говорять про закулісні мирні переговори щодо припинення війни в Україні.

Про це заявив журналіст і співавтор двох книг про нову холодну війну і російсько-китайську вісь Мелік Кайлан у колонці видання Forbes.

За його словами, для союзників картина виглядає похмурою, оскільки росія продовжує невпинно проводити штурми позицій української армії на сході країни, знищувати цілі міста і вбивати мирних жителів, у той час як Збройні сили України залишаються недоукомплектованими:

"Не в останню чергу через те, що західні партнери, такі як Америка і Німеччина, не надали достатньої своєчасної підтримки".

Експерт у геополітиці також додав, що внаслідок "зволікання" українських союзників, електросистема була практично повністю зруйнована, що змушує населення тікати за кордон. У матеріалі зазначено, що передбачуване припинення вогню дає змогу росії зберегти окуповану територію в обмін на угоду москви на вступ України до НАТО.

Згідно з договірним правом, НАТО не приймає нових членів, які перебувають у стані конфлікту, навіть якщо він був "заморожений". У результаті вступ до Північноатлантичного альянсу, за словами Кайлана, займе час, і росія "не стоятиме на місці". Експерт вважає, що, навіть якщо припустити, що Україна вступить до НАТО, то немає жодних гарантій того, що члени Альянсу, якщо їх призвуть, братимуть активну участь у прямій військовій конфронтації з росією.

"І що станеться, якщо Трамп стане президентом? На жаль, як би ви на це не подивилися, існує реальна можливість того, що будь-який компроміс зараз просто призведе до великих проблем у майбутньому", - додає експерт.

Кайлан вважає, що кремль розробив плани на випадок припинення вогню в таких деталях, з якими Захід не може зрівнятися. Він запропонував поглянути на показовий досвід Грузії - коли росіяни вторглися в Грузію 2008 року, вони зміцнили свою владу над Південною Осетією та Абхазією. Тодішній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, бачачи слабку рішучість Заходу, оголосив про одностороннє припинення вогню і відступив з лінії фронту.

ЗМІ пише, що умови миру, запропоновані москвою Тбілісі і передані тодішнім президентом Франції Ніколя Саркозі, були "настільки односторонніми, що Саакашвілі відмовився від них", заявивши, що проти нього почнеться державний переворот, якщо він прийме ці "умови". Глава кремля путін зажадав тоді, щоб Грузія назавжди залишила Південну Осетію й Абхазію, а Саакашвілі, крім іншого, пішов у відставку. Замість цього москва обмежилася окупацією цих регіонів і виведенням військ з інших місць.

Журналіст зазначає, що поточний план кремля щодо війни в Україні має приблизно такий вигляд: президента України Володимира Зеленського змушують поступитися окупованими територіями в обмін на обіцянки вступити до НАТО; на той час, коли НАТО починає діяти, "ультранаціоналістичні елементи армії повстають і влаштовують переворот проти Зеленського за те, що він віддав Донбас і Крим"; Захід рішуче заперечує, тим самим відштовхуючи від себе лідерів військових путчистів; путін починає масово використовувати пропаганду в українських ЗМІ про віроломство Заходу, про болісно повільну і недостатню підтримку України Заходом.