Forbes: Українці змінюють бойові стратегії за допомогою FPV-дронів

Цей метод був описаний у довіднику щодо російської тактики. Тепер ми бачимо його використання українськими силами.

Українські військові застосовують нову тактику використання FPV-дронів із засідки, з метою ураження російських транспортних засобів на постачальних маршрутах. Це стратегія "підстерігай і бий", що дає змогу впливати на логістику ворога та здійснювати точкові атаки. Метод з’явився після обмеженого часу польоту FPV-дронів, які не можуть чекати на ціль, і є важливим елементом нової моделі ведення бойових дій.

Про це пише Forbes.

Описана тактика була зафіксована у відео, яке показує серію атак на китайський квадроцикл Desertcross 1000-3, що часто використовується російськими військами через дефіцит техніки. Дрони, заховані в засідці, чекають на підхід цілі, після чого проводять точкові удари. Вартість одного квадроцикла — близько 23 000 доларів, а FPV-дронів — лише 500 доларів. Але головною перевагою є не вартість, а можливість ведення ефективних атак за допомогою доступних засобів.

Інше відео продемонструвало використання FPV-дронів для атак на російські вантажівки. У цих випадках дрони мають два етапи активації боєголовки, а цільову атаку спрямовують на задню частину кабіни, щоб вразити водія.

Третє відео фіксує атаку на машину начальника штабу батальйону "Шторм Осетія" Сергія Мельникова, який загинув під час цього удару.

Тактика засідки з FPV-дронами відкриває нові можливості для застосування безпілотних апаратів в умовах обмеженого часу автономної роботи. Це дозволяє підвищити ефективність бойових дій та зменшити ризики для оператора. В майбутньому дрони можуть діяти на більших відстанях і мати значно більше можливостей для ураження цілей.