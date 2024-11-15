Forbes: Як російські бронемашини проникли в Куп'янськ?

Прорив, який стався, вже називають "зловісним знаком для перевантажених українських сил".

Бронемашинам російських окупантів вдалося проникнути у місто Куп'янськ Харківської області кілька днів тому завдяки своїй стандартній тактиці атак малими штурмовими групами. Окупанти не полишають зусиль захопити якнайбільше території України до інавгурації новообраного американського президента Дональда Трампа, яка відбудеться у другій половині січня 2025-го.

У Forbes, коментуючи ситуацію на північному відрізку фронту, наголошують, що для захисників прорив російських сил став несподіванкою.

"Українці не очікували, що росіяни застосують цю тактику у Куп’янську", — сказано у публікації. Автор наголошує, що для того, щоб потрапити у місто, росіяни подолали кілька миль від своїх початкових позицій.

Попри те, що ЗСУ за допомогою БпЛА ліквідували окупантів, яким вдалося увійти в Куп'янськ, цей випадок є "зловісним знаком для перевантажених українських сил", які "втомилися і розтягнуті по всій 800-мильній лінії фронту". Тим часом російська піхота вже не сидить більшість часу в окопах. У ЗМІ припускають, що активізації рф посприяли результати виборів у США.