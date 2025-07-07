Західні країни продовжують купувати російську нафту та газ.

Підтримка України дорого обходиться Заходу, але перемога росії обійдеться ще дорожче. Якщо Європа і особливо США так переймаються через ці витрати, їм варто вчинити розумно і припинити, нарешті, фінансово підтримувати росію.

Про це в авторській статті для Forbes пише колумніст Енді Самотюк, який є практикуючим юристом в США і спеціалізується на бізнес-іміграції.

Він зазначив, що російська агресія коштувала Україні щонайменше 552 мільярди доларів прямих збитків від руйнувань і крадіжок українського майна російськими окупантами. І щодня ця цифра зростає. Захід витратив на підтримку України вже близько 370 мільярдів доларів. Це багато, але це копійки порівняно з 4,5 трильонами доларів, які НАТО доведеться витратити додатково на свою оборону, якщо росія переможе, зазначає юрист.

Саме тому Самотюк пропонує піти на розумні фінансові рішення, а саме - припинити паралельно з Україною фінансувати ще й росію.

"Західні країни продовжують купувати російську нафту та газ, спрямовуючи гроші безпосередньо на військові зусилля путіна. З лютого 2022 року західні закупівлі російських енергоносіїв утричі перевищили допомогу, надіслану Україні. Америка та її союзники таємно фінансують росію", - обурюється колумніст.

Він попереджає, що така непослідовність, особливо з урахуванням постійних перебоїв у поставках зброї Україні, лише збільшує шанси на перемогу росії. І цей варіант коштуватиме західному світу дуже дорого.

Самотюк наголошує, що Європі та іншим вже час припинити купівлю енергоносіїв у росії та переорієнтуватися у цьому питанні на США, Канаду та інших постачальників.

По-друге, юрист закликає нарешті конфіскуати понад 300 мільярдів заморожених російських активів і використати їх на підтримку України. Він нагадує, що подібні прециденти вже були в минулому, коли США конфіскували гроші Іраку та Афганістану.

"Підтримка України – це не благодійність. Не забуваймо Будапештський меморандум 1994 року, коли Україна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі в обмін на гарантії безпеки з боку США, Великої Британії та росії. Те, що ми зараз відвертаємось, посилає небезпечний сигнал: слово Америки нічого не означає", - додав колумніст на закінчення.