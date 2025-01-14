Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Forbes з'ясували, чому FPV-дрони стали головною загрозою для російських танків

14 січня 2025, 19:53
У Forbes з'ясували, чому FPV-дрони стали головною загрозою для російських танків
Джерело: .wikipedia
Українські військові досить часто знищують російські танки за допомогою FPV-дронів.
Українські солдати часто використовують на війні проти окупантів FPV-дрони. Ці компактні та недорогі БПЛА виявилися ефективними навіть проти новітніх російських танків Т-90М "Прорив".
 
Про це пише Forbes.
 
У виданні нагадали, що в червні 2024 року начальник штабу французької армії генерал П'єр Шилль говорив про те, що успіх FPV-дронів на війні в Україні є лише "моментом в історії". За його словами, скоро ці безпілотники виявляться малоефективними в боротьбі з російською технікою.
 
Журналісти зазначили, що росіяни неодноразово заявляли про те, що їхній новітній танк Т-90М пройшов кілька модернізацій для захисту від різних загроз, включно з FPV-дрони. Крім цього окупанти мають більше пристроїв для виявлення і глушіння FPV-зв'язку.
 
За таких умов FPV-дрони мають стати малоефективними, але вони, як і раніше, допомагають знищувати ворожу техніку, підкреслили у виданні.
 
Аналітики з Oryx зафіксували в останньому кварталі 2024 року 10 візуально підтверджених втрат Т-90М. Це підтвердили і їхні колеги з Warspotting, додали у виданні.
 
Журналісти звернули увагу на те, що п'ять із десяти підбитих російських танків було ліквідовано FPV-дронами. Це навіть вища частка знищень ворожої техніки такими БПЛА, ніж у 2023 році.
 
Іноземний військовий на позивний "Крігсфоршер", який воює з українськими морпіхами, розповів журналістам, що на його ділянці фронту бронетехніку зупиняють здебільшого ракети та міни. Часто техніку добивають FPV-дрони, але самостійно ці БПЛА знищують тільки 10-15% рухомої техніки.
 
Цікаво те, що всі 10 знищених Т-90М не перебували на оборонних позиціях. Українські військові зупинили ці танки, коли росіяни йшли в наступ і, ймовірно, перебували поза зоною "глушилок".
 
У виданні вважають, що це свідчить про те, що росіяни здатні глушити FPV-зв'язок тільки в обороні. Крім цього українські військові стали частіше використовувати дрони з оптоволокном.
 
Крім того, модернізована броня Т-90М все ж не здатна захистити танк від знищення FPV-дронами. У виданні підкреслили, що, найімовірніше, для ліквідації техніки може знадобитися кілька БПЛА, а не один, як раніше.
 
Журналісти також нагадали, що і західні танки не захищені від FPV-дронів. Українським військовим не так давно довелося знищити американський M1 Abrams, щоб запобігти його потраплянню до рук рф саме таким БПЛА.
 
У виданні заявили, що FPV-дрони, найімовірніше, домінуватимуть у знищенні танків на війні в Україні. Якщо українським військовим вдасться зробити їх стійкими до блокування росіянами, то вони стануть ще більш грізною зброєю.

 

війна в УкраїніFPV-дрониросія окупанти

Останні матеріали

В Європі шириться війна. Неприхована диверсійна кампанія путіна проти європейських демократій – Філліпс О'Брайен
Політика
В Європі шириться війна. Неприхована диверсійна кампанія путіна проти європейських демократій – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 січня 2025, 15:33
Триває російський контрнаступ у Курській області. Попри втрати зафіксоване деяке просування – тижневик Дональда Гілла
Політика
Триває російський контрнаступ у Курській області. Попри втрати зафіксоване деяке просування – тижневик Дональда Гілла
Переклад iPress – 14 січня 2025, 12:47
Україна може вступити до НАТО. Якщо союзники відважаться – Люк Коффі
Політика
Україна може вступити до НАТО. Якщо союзники відважаться – Люк Коффі
Переклад iPress – 14 січня 2025, 08:48
США в альянсі з Європою – мультиплікатор сили. Чому відмова Америки від Європи була б стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Політика
США в альянсі з Європою – мультиплікатор сили. Чому відмова Америки від Європи була б стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 13 січня 2025, 12:59
Трамп відкрито діє під рефлексивним контролем росії. Українські успіхи на дальніх дистанціях – Філліпс О'Брайен
Трамп відкрито діє під рефлексивним контролем росії. Українські успіхи на дальніх дистанціях – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 січня 2025, 10:52
Огляд війни. російські фронти борються один з одним за ресурс – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. російські фронти борються один з одним за ресурс – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 10 січня 2025, 14:44
Євразійська загроза, що насувається. США не готові до протистояння новій євразійській вісі автократій – Хел Брендс
Політика
Євразійська загроза, що насувається. США не готові до протистояння новій євразійській вісі автократій – Хел Брендс
Переклад iPress – 10 січня 2025, 12:01
Настав час для США повернутися до гри на перемогу. Які наслідки відновлення наступу ЗСУ на Курщині – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Настав час для США повернутися до гри на перемогу. Які наслідки відновлення наступу ЗСУ на Курщині – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 09 січня 2025, 23:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється