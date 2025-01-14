У Forbes з'ясували, чому FPV-дрони стали головною загрозою для російських танків

Українські військові досить часто знищують російські танки за допомогою FPV-дронів.

Українські солдати часто використовують на війні проти окупантів FPV-дрони. Ці компактні та недорогі БПЛА виявилися ефективними навіть проти новітніх російських танків Т-90М "Прорив".

У виданні нагадали, що в червні 2024 року начальник штабу французької армії генерал П'єр Шилль говорив про те, що успіх FPV-дронів на війні в Україні є лише "моментом в історії". За його словами, скоро ці безпілотники виявляться малоефективними в боротьбі з російською технікою.

Журналісти зазначили, що росіяни неодноразово заявляли про те, що їхній новітній танк Т-90М пройшов кілька модернізацій для захисту від різних загроз, включно з FPV-дрони. Крім цього окупанти мають більше пристроїв для виявлення і глушіння FPV-зв'язку.

За таких умов FPV-дрони мають стати малоефективними, але вони, як і раніше, допомагають знищувати ворожу техніку, підкреслили у виданні. Аналітики з Oryx зафіксували в останньому кварталі 2024 року 10 візуально підтверджених втрат Т-90М. Це підтвердили і їхні колеги з Warspotting, додали у виданні. Журналісти звернули увагу на те, що п'ять із десяти підбитих російських танків було ліквідовано FPV-дронами. Це навіть вища частка знищень ворожої техніки такими БПЛА, ніж у 2023 році. Іноземний військовий на позивний "Крігсфоршер", який воює з українськими морпіхами, розповів журналістам, що на його ділянці фронту бронетехніку зупиняють здебільшого ракети та міни. Часто техніку добивають FPV-дрони, але самостійно ці БПЛА знищують тільки 10-15% рухомої техніки.

Цікаво те, що всі 10 знищених Т-90М не перебували на оборонних позиціях. Українські військові зупинили ці танки, коли росіяни йшли в наступ і, ймовірно, перебували поза зоною "глушилок".

У виданні вважають, що це свідчить про те, що росіяни здатні глушити FPV-зв'язок тільки в обороні. Крім цього українські військові стали частіше використовувати дрони з оптоволокном.

Крім того, модернізована броня Т-90М все ж не здатна захистити танк від знищення FPV-дронами. У виданні підкреслили, що, найімовірніше, для ліквідації техніки може знадобитися кілька БПЛА, а не один, як раніше.

Журналісти також нагадали, що і західні танки не захищені від FPV-дронів. Українським військовим не так давно довелося знищити американський M1 Abrams, щоб запобігти його потраплянню до рук рф саме таким БПЛА.

У виданні заявили, що FPV-дрони, найімовірніше, домінуватимуть у знищенні танків на війні в Україні. Якщо українським військовим вдасться зробити їх стійкими до блокування росіянами, то вони стануть ще більш грізною зброєю.