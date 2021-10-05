Ford відкликає майже 617 тисяч позашляховиків у США З проханням відкликати авто до компанії звернулося Національне управління безпеки дорожнього руху США

Американська автомобілебудівна компанія Ford відкликає 616 967 кросоверів Ford Explorer в США, оскільки у них можуть від'єднуватися заглушки рейлінгів на даху.

Фото: з вільного доступу

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