НОВИНИАмериканська автомобілебудівна компанія Ford відкликає 616 967 кросоверів Ford Explorer в США, оскільки у них можуть від'єднуватися заглушки рейлінгів на даху.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ford відкликає майже 617 тисяч позашляховиків у США
З проханням відкликати авто до компанії звернулося Національне управління безпеки дорожнього руху США
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
З проханням відкликати авто до компанії звернулося Національне управління безпеки дорожнього руху США.
У випадку необхідності дилер встановить спеціальні штифти і замінить пошкодження. З початку 2020 року про проблеми з рейлінгами повідомили 11 осіб.
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10 05 2021 13:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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