Foreign Affairs: Трамп обіцяє мир, але якою ціною для України?

У США, пише автор публікації, є три основні інтереси в європейській боротьбі - це порятунок України, захист Європи і стримування росії.

Дональд Трамп обіцяв швидко закінчити війну росії проти України, і більшість припускає, що це вимагатиме зусиль щодо забезпечення угоди, згідно з якою сторони збережуть за собою більшу частину підконтрольних територій.

Про це пише Foreign Affairs, аналізуючи, чи зможе Трамп домогтися реального врегулювання в Україні.

У США, пише автор публікації, є три основні інтереси в європейській боротьбі - це порятунок України, захист Європи і стримування росії. Досягти результатів, хоч і обмежених, можна у всіх трьох цілях, але, підкреслює автор публікації, за умови, що Україна отримає адекватні гарантії безпеки та фінансову підтримку.

Боротьба в Україні, пише FA, перетворилася на війну на виснаження, а союзники Києва зробили ставку на те, що в якийсь момент російський диктатор владімір путін втомиться і вирішить скоротити свої втрати. Але замість цього він подвоїв ставку, "поставивши майбутнє росії на те, що воля іншої сторони зламається першою".

Аналізуючи, який вигляд може мати угода, що покладе край війні, FA пише, що, ймовірно, кожна сторона збереже більшу частину підконтрольних їй територій. Автор публікації погоджується, що цю ідею Україна не сприймає, оскільки вона і винагородить російську агресію, і дозволить москві окупувати її землі.

"Тим не менш, така угода зараз може являти собою найменш погану альтернативу", — вказує FA.

Таким чином Україна разом із підконтрольною їй територією змогла б продовжити курс на зближення із Заходом, а східна частина країни залишиться окупованою росією. Головне, підкреслює автор статті, забезпечити Україні безпеку і допомогу, щоб вона не стала жертвою російських атак у майбутньому. Адміністрація Трампа має наполягати на надійних гарантіях безпеки Києву.

Такий сценарій залишить Європу віч-на-віч із воєнізованим агресором, але це також дасть час НАТО переозброїтися і підготуватися.

"москва страждає більше, ніж показує, і деякий час не зможе атакувати інші цілі. А до того часу, як вона відновить свої сили, НАТО може легко стати ще сильнішою", — пише FA.

путін, природно, оголосить таке врегулювання війни проти України "великою перемогою» росії, але, акцентує автор статті, насправді так звана «спеціальна військова операція" обійшлася його країні дуже дорого.

Величезні й економічні втрати, зіпсовані відносини із Заходом, дипломатичний і моральний капітал країни витрачено, і все заради того, щоб "стати гарнізонною державою і китайським сателітом — історія вважатиме це не тріумфом, а катастрофою", підкреслює FA.

"Ми будемо оцінювати наш успіх не тільки за битвами, які ми виграємо, а й за війнами, які ми завершуємо, і найголовніше — за тими, яких ми уникаємо", — заявив Трамп.

Це був єдиний натяк на його ставлення до війни в Україні, яка довгий час була ключовим питанням його зовнішньої політики.