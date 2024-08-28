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Foreign Policy дізналося, як російська еліта бачить кінець війни з Україною

28 серпня 2024, 14:55
Foreign Policy дізналося, як російська еліта бачить кінець війни з Україною
Фото: Reuters
Однак, зрештою, звісно, переговорну позицію росії визначатиме путін, пише видання.
Не тільки серед західних політиків, експертів і широкої громадськості точаться дискусії про те, як має закінчитися війна в Україні, такі самі розмови точаться і в росії.
 
Про це пише видання Foreign Policy, яке поговорило з широким колом представників російської еліти і дізналося їхні уявлення про війну і про те, як вона зрештою має закінчитися.
 
"Лише незначна меншість вважала, що росія повинна боротися за повну перемогу в Україні, включно з анексією нових великих ділянок української території або створенням проросійського режиму в Києві. Значна більшість хотіла якнайшвидшого припинення вогню приблизно за наявними лініями фронту. Існує велика впевненість у тому, що українські військові ніколи не зможуть прорватися і відвоювати значні обсяги втрачених Україною територій", - пише FP.
 
При цьому, як зазначає видання, вторгнення ЗСУ в Курську область не змінило основних російських розрахунків і поглядів - не в останню чергу через успіхи російської армії на Донбасі.
 
"Рано чи пізно їм доведеться піти з Курська, але ми ніколи не підемо з Криму і Донбасу", - заявив один із російських експертів з безпеки.
 
Більшість опитаних представників російської еліти вважали, що росія не зможе захопити великі українські міста, такі як Харків, силою зброї. Вони вказували на те, що взяття навіть таких невеликих міст, як Бахмут, за сильного українського опору займає багато часу, призводить до великих втрат і величезних руйнувань. Тому будь-які сільські райони Харківської області, які можуть бути захоплені, мають розглядатися не як призи, а як розмінна монета в майбутніх переговорах.
 
Такі переконання ґрунтуються на тому, що створення російської армії, достатньо великої для такої повної перемоги, потребуватиме нового масового призову та мобілізації, що, можливо, призведе до народного опору. Частково з цієї самої причини ідея вийти за межі України для майбутнього нападу на НАТО була відкинута всіма опитаними.
 
"Весь сенс усіх цих попереджень НАТО полягав у тому, щоб зупинити НАТО від вступу в боротьбу проти нас в Україні через жахливі небезпеки, пов'язані з цим. Навіщо нам самим нападати на НАТО і накликати на себе ці небезпеки? Що ми можемо сподіватися отримати? Це абсурд!", - заявили співрозмовники видання.
 
Однак, зрештою, звісно, переговорну позицію росії визначатиме путін. При цьому всі співрозмовники видання зазначали, що вимоги росії визначатимуться тим, що відбудеться на полі бою.
 
"Якщо українці зможуть утримати існуючу лінію, то саме по ній в кінцевому підсумку і буде укладено угоду про припинення вогню. Але якщо українці зазнають поразки, то, за словами одного російського колишнього солдата, "Петро і Катерина все ще чекають", апелюючи до того, що Петро Великий і Катерина Велика завоювали для росії всю територію, яка зараз є східною і південною Україною", - пише FP.
Кремльвійна в Україніросія окупанти

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