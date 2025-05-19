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Foreign Policy описало головні проблеми для путіна

19 травня 2025, 16:53
Foreign Policy описало головні проблеми для путіна
Фото: REUTERS
"Перемога" путіну може коштувати дорого
Повільно, але невідворотно росія починає програвати цю війну. Хоча кремлівський диктатор путін і вміє уникати видимості поразки. Він прийшов до влади 2000 року і періодами демонстрував себе як "рішучий переможець" - так було в період чеченської війни, російсько-грузинської війни 2008 року, анексії Криму 2014 року, подальшої війни на Донбасі, а також на початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року і в Сирії.
 
Про це пише Foreign Policy.
 
"путін ніколи не бере на себе відповідальність за невдачі на міжнародній арені. Він завжди поводиться як переможець", - пише ЗМІ.
 
І хоч з Україною путін здатний організувати "сцени перемоги", як це було 9 травня, показуючи, нібито росія не ізольована і не переможена, Україна - не Сирія і не Грузія.
 
російська армія застопорилася, втрати зростають. У путіна немає виходу з війни, окрім як визнати в тій чи іншій формі "поразку". кремль може намагатися приховувати страждання війни від росіян, але тільки доти, доки здатен контролювати її наратив. Натомість економічні наслідки приховати важче. І крім нескінченного путінізму, путіну нічого запропонувати громадянам.
 
росія стикається з двома серйозними військовими дилемами. Перша - нездатність просуватися вперед. Технічно ініціативою володіє рф, захоплюючи нові території, але ця інерція нікуди не веде. Уже кілька місяців росія безуспішно намагається взяти Покровськ. ЗМІ пише, що ця невдача супроводжується колосальними втратами: за оцінками, від початку війни вбито або поранено близько 790 000 російських солдатів (плюс 48 000 зниклих безвісти), більше ніж 100 000 із них - тільки цього року.
 
Якщо все піде в тому самому темпі, до кінця 2025 року росія перетне позначку в мільйон втрат, не домігшись стратегічного поліпшення порівняно з 2022 роком. А території, які контролює рф, здебільшого є зонами бойових дій і не несуть їй жодної практичної вигоди.
 
Друга дилема - це сама Україна. Не зумівши завдати вирішального удару 2022 року і розколоти країну, путін обрав тактику ударів по цивільних - щоб не виглядати слабким і примусити Україну до капітуляції. Цей підхід дав зворотний ефект. 
 
До того ж, одержимість путіна "не програти" руйнує економіку росії. Ефект військових витрат минув, зростання сповільнилося з 5% до нуля. Розігрітий ринок праці викликав інфляцію близько 10%. Падіння цін на енергоресурси через торговельні війни Трампа і спад в економіці Китаю може спустошити бюджет росії, що залежить від експорту нафти і газу.

 

Путінвійна в Україніросія окупанти

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