Foreign Policy описало головні проблеми для путіна

"Перемога" путіну може коштувати дорого

Повільно, але невідворотно росія починає програвати цю війну. Хоча кремлівський диктатор путін і вміє уникати видимості поразки. Він прийшов до влади 2000 року і періодами демонстрував себе як "рішучий переможець" - так було в період чеченської війни, російсько-грузинської війни 2008 року, анексії Криму 2014 року, подальшої війни на Донбасі, а також на початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року і в Сирії.

Про це пише Foreign Policy.

"путін ніколи не бере на себе відповідальність за невдачі на міжнародній арені. Він завжди поводиться як переможець", - пише ЗМІ.

І хоч з Україною путін здатний організувати "сцени перемоги", як це було 9 травня, показуючи, нібито росія не ізольована і не переможена, Україна - не Сирія і не Грузія.