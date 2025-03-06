Foreign Policy запропонували, як Європі врятувати Україну

У Європи все ще є реальні джерела важелів, які вона може використати в рамках зусиль зі встановлення та підтримання справедливого миру в Україні. Наприклад, Європа повинна негайно запропонувати витратити не менше 200 мільярдів доларів на купівлю американської зброї для України протягом наступних чотирьох років.

"Трамп любить угоди, а Європа багата", - йдеться у статті.

Акцентується, що пропозиція такої угоди президенту США "вб'є двох зайців одним пострілом": зміцнить безпеку України і Європи та негайно ліквідує більшу частину торговельного дефіциту Сполучених Штатів з Європейським союзом.

"На відміну від угоди про мінерали, якої адміністрація Трампа домагається від України, європейська угода про постачання зброї була б для Сполучених Штатів готівкою, яку можна було б покласти в банк просто зараз", - наголошується в публікації.

У виданні висловили впевненість, що закупівля зброї США на суму 200 мільярдів доларів могла б допомогти забезпечити спроможність України захищати себе від російської агресії, поки власне внутрішнє виробництво Європи розширюється.

"Якщо війна продовжиться або росія знову нападе після тимчасового припинення вогню, припинення поставок США може виявитися фатальним для України. Європа не зможе замінити ці поставки власним виробництвом найближчим часом, особливо це стосується високотехнологічної зброї, такої як система ППО Patriot і високоточних ракет великої дальності", - наголошується в статті.