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Фотоекскурсія до найширшого водоспаду Європи

Влітку він стає головним місцем, де можна освіжитися в спеку
Вентськийй водоспад (Вентас румба), розташований в латвійському місті Кулдіга, вважається найширшим водоспадом у Європі (249 м).
Фотоекскурсія до найширшого водоспаду Європи Foto: Sandris Kuzmickis

З нього відкривається широкий краєвид на старовинний цегляний міст через Венту, арки якого підсвічуються в темну пору доби, пише Turist, передає УКРІНФОРМ.

Восени водоспад долає лосось, який йде на нерест, взимку на ньому наростають довгі бурульки, а навесні сотні рибців буквально перелітають через водоспад. Влітку він стає головним місцем, де можна освіжитися в спеку.

З огляду на активне поширення коронавірусу й закриття кордонів поїхати до Латвії на водоспад поки не можливо. Тому видання пропонує здійснити фотоекскурсію до Вентас румби за допомогою світлин, зроблених Сандрою Кузміцькою.

Нагадаємо, що в ірландському національному парку Коннемара фінський митець Карі Кола створив найбільшу світлову інсталяцію на місцевості.

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23 03 2020 14:20
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