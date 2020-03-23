Фотоекскурсія до найширшого водоспаду Європи
З нього відкривається широкий краєвид на старовинний цегляний міст через Венту, арки якого підсвічуються в темну пору доби, пише Turist, передає УКРІНФОРМ.
Восени водоспад долає лосось, який йде на нерест, взимку на ньому наростають довгі бурульки, а навесні сотні рибців буквально перелітають через водоспад. Влітку він стає головним місцем, де можна освіжитися в спеку.
З огляду на активне поширення коронавірусу й закриття кордонів поїхати до Латвії на водоспад поки не можливо. Тому видання пропонує здійснити фотоекскурсію до Вентас румби за допомогою світлин, зроблених Сандрою Кузміцькою.
Нагадаємо, що в ірландському національному парку Коннемара фінський митець Карі Кола створив найбільшу світлову інсталяцію на місцевості.
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