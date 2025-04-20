Fox News показав богослужіння з москви та назвав Київ частиною росії(оновлено)

Американський телеканал Fox News у Великдень транслював богослужіння з Храму Христа Спасителя в москві, де був присутній російський диктатор владімір путін.

Американський телеканал Fox News показав пасхальне богослужіння з москви за участі путіна. Пізніше на екрані Київ позначили як частину росії.

Про це повідомляє Fox News.

Американський телеканал Fox News у Великдень транслював богослужіння з Храму Христа Спасителя в москві, де був присутній російський диктатор владімір путін.

У трансляції також показали Великоднє богослужіння з Києва, однак згодом назвали його частиною росії.

Протягом кількох годин Fox News показував церемонію в москві, де крім путіна також був присутній мер міста Сергій Собянін.

Главу РПЦ патріарха Кирила дали в ефір зі зверненням до росіян, у якому він закликав до "єдності історичної Русі" й "миру", який нібито має охопити простори, що отримали "благодать у київській купелі хрещення".

На екрані паралельно в невеликому віконці транслювалося богослужіння з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві - осередку Православної церкви України.

Спочатку відео мало правильний підпис: "Пасхальне богослужіння: Київ, Україна".

Однак після перерви в ефірі Fox News повернув трансляцію з підписом: "Пасхальне богослужіння: Київ, росія".

Міністерство закордонних справ України закликає американський телеканал Fox News вибачитися за інцидент, під час якого Київ був позначений як частина росії в ефірі.

Скандальна ситуація сталася під час трансляції пасхального богослужіння, коли в титрах з’явився напис: "Пасхальне богослужіння: Київ, росія".

"Якщо це була помилка, а не навмисна політична заява, мають бути вибачення і розслідування того, хто припустився помилки", - прокоментував інцидент Тихий.

Президент України Володимир Зеленський дорікнув американському телеканалу Fox News за ефір у ніч проти 20 квітня. Канал транслював богослужіння з москви, а Київ позначив "російським".

"Варто транслювати не служби з москви, а тиснути на москву, щоб вони дійсно пішли на повне припинення вогню та зберегли його щонайменше на 30 днів після Великодня, щоб дати шанс дипломатії", - наголосив глава держави.

Зеленський також подякував усім медіа та блогерам, які висвітлюють правду щодо "великоднього перемир'я", який оголосила рф і сама ж його порушує.