FOX News запропонував себе майданчиком для дебатів Трампа і Гарріс

Дебати можуть відбутися 17 вересня.

Американський телеканал FoxNews надіслав запрошення штабам Дональда Трампа та Камали Гарріс провести дебати 17 вересня у Пенсильванії.

Точні умови заходу пропонується обговорити у "відкритій дискусії". Канал готовий змінити час та місце, якщо кандидати того забажають, а також дасть можливість сторонам узгодити усі нюанси формату та питання наявності чи відсутності живої аудиторії під час дебатів.

У ролі модераторів FoxNews хочуть бачити своїх ведучих Брета Баєра та Марту Маккаллум.

До виходу з перегонів Джо Байдена планувалося, що другі теледебати відбудуться 10 вересня на каналі ABC News. Проте Трамп звинуватив мовника в упередженості та брехні і хотів, щоб організовувати захід взялися саме FoxNews.