Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

FOX News запропонував себе майданчиком для дебатів Трампа і Гарріс

25 липня 2024, 08:55
FOX News запропонував себе майданчиком для дебатів Трампа і Гарріс
Польща США
Дебати можуть відбутися 17 вересня.
Американський телеканал FoxNews надіслав запрошення штабам Дональда Трампа та Камали Гарріс провести дебати 17 вересня у Пенсильванії.
 
Про це пише CNBC.
 
Точні умови заходу пропонується обговорити у "відкритій дискусії". Канал готовий змінити час та місце, якщо кандидати того забажають, а також дасть можливість сторонам узгодити усі нюанси формату та питання наявності чи відсутності живої аудиторії під час дебатів.
 
У ролі модераторів FoxNews хочуть бачити своїх ведучих Брета Баєра та Марту Маккаллум. 
 
До виходу з перегонів Джо Байдена планувалося, що другі теледебати відбудуться 10 вересня на каналі ABC News. Проте Трамп звинуватив мовника в упередженості та брехні і хотів, щоб організовувати захід взялися саме FoxNews. 
дебативійна в УкраїніВибори в СШАросія окупанти

Останні матеріали

Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Технології
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Переклад iPress – 25 липня 2024, 11:36
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Політика
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Переклад iPress – 25 липня 2024, 08:34
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Технології
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 липня 2024, 16:04
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Політика
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 24 липня 2024, 12:26
Камала Гарріс – нова боксерська груша росії для биття. Втім, пропагандони у розпачі – Politico
Політика
Камала Гарріс – нова боксерська груша росії для биття. Втім, пропагандони у розпачі – Politico
Переклад iPress – 24 липня 2024, 08:21
Непримиренні розбіжності. Путівник по планах переговорів між Україною та росією – Лоуренс Фрідман
Політика
Непримиренні розбіжності. Путівник по планах переговорів між Україною та росією – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 23 липня 2024, 14:02
Пропагандони путіна панікують. Адже опонент Трампа вже не старий і хворий – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна панікують. Адже опонент Трампа вже не старий і хворий – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 липня 2024, 10:44
Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл
Cуспільство
Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2024, 21:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється