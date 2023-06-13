Франція активізує поставки зброї для допомоги Україні в контрнаступі – Макрон

Французький президент підкреслив, що допомога триватиме в найближчі тижні.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни Заходу активізують постачання військової допомоги Україні, щоб допомогти контрнаступу українських Збройних сил.

Про це він сказав на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє Reuters.

"Ми зробили все, щоб допомогти. Ми активізували постачання боєприпасів, зброї та озброєних транспортних засобів", – зазначив Макрон.

Французький президент підкреслив, що допомога триватиме в найближчі тижні.

Макрон також заявив, що контрнаступ України вже триває кілька днів і має призвести до умов, які дозволять Києву якнайвигідніше почати переговори.

"Український контрнаступ почався вже кілька днів тому, він був ретельно спланований", - сказав Макрон

За його словами, цей наступ триватиме кілька тижнів або місяців. Також президент Франції побажав успіхів Україні, щоб потім можна було почати фазу переговорів у більш вигідних умовах.

"Ми зробили все, щоб допомогти його здійснити в рамках, окреслених нами з початку війни: покарати росію, щоб припинити її військові зусилля, допомогти Україні чинити опір і відвоювати територію", - додав президент Франції.