Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Франція активізує поставки зброї для допомоги Україні в контрнаступі – Макрон

13 червня 2023, 10:27
Франція активізує поставки зброї для допомоги Україні в контрнаступі – Макрон
Макрон. Париж
Французький президент підкреслив, що допомога триватиме в найближчі тижні.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни Заходу активізують постачання військової допомоги Україні, щоб допомогти контрнаступу українських Збройних сил.

Про це він сказав на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє Reuters.

"Ми зробили все, щоб допомогти. Ми активізували постачання боєприпасів, зброї та озброєних транспортних засобів", – зазначив Макрон.

Французький президент підкреслив, що допомога триватиме в найближчі тижні.

Макрон також заявив, що контрнаступ України вже триває кілька днів і має призвести до умов, які дозволять Києву якнайвигідніше почати переговори.

"Український контрнаступ почався вже кілька днів тому, він був ретельно спланований", - сказав Макрон

За його словами, цей наступ триватиме кілька тижнів або місяців. Також президент Франції побажав успіхів Україні, щоб потім можна було почати фазу переговорів у більш вигідних умовах.

"Ми зробили все, щоб допомогти його здійснити в рамках, окреслених нами з початку війни: покарати росію, щоб припинити її військові зусилля, допомогти Україні чинити опір і відвоювати територію", - додав президент Франції.

Макронконтрнаступпідтримка України

Останні матеріали

Трамп як найбільша надія москви. Пропагандони путіна мріють випхати США з Євразії – Джулія Девіс
Cуспільство
Трамп як найбільша надія москви. Пропагандони путіна мріють випхати США з Євразії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 червня 2023, 08:05
Український контрнаступ розпочався. Захід не повинен тиснути на Україну – Марк Галеотті, Девід Петреус та Бен Ходжес
Політика
Український контрнаступ розпочався. Захід не повинен тиснути на Україну – Марк Галеотті, Девід Петреус та Бен Ходжес
Переклад iPress – 12 червня 2023, 16:58
росіяни перетворюють масовий воєнний злочин на буденність. А Україна ж тільки розпочала контрнаступ – безпрецедентний з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
росіяни перетворюють масовий воєнний злочин на буденність. А Україна ж тільки розпочала контрнаступ – безпрецедентний з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 червня 2023, 11:54
Настрій росії погіршується. Як висвітлювали український контрнаступ провідні ЗМІ минулого тижня
Настрій росії погіршується. Як висвітлювали український контрнаступ провідні ЗМІ минулого тижня
Переклад iPress – 12 червня 2023, 08:25
Війни – це не відеоігри. ЗСУ на півдорозі до Маріуполя – Том Купер
Cуспільство
Війни – це не відеоігри. ЗСУ на півдорозі до Маріуполя – Том Купер
Переклад iPress – 11 червня 2023, 15:49
Труднощі та особливості контрнаступу ЗСУ на Запорізькому фронті. Пересилити артилерію та подолати мінні поля – Том Купер
Технології
Труднощі та особливості контрнаступу ЗСУ на Запорізькому фронті. Пересилити артилерію та подолати мінні поля – Том Купер
Переклад iPress – 11 червня 2023, 14:38
Українська
Політика
Українська "Кобра". Мета українського наступу – не шоу з попкорном – Мік Райан та Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 червня 2023, 16:17
Чому росія зруйнувала дамбу саме зараз? російські військові готуються відступати – Сет Кропсі
Чому росія зруйнувала дамбу саме зараз? російські військові готуються відступати – Сет Кропсі
Переклад iPress – 09 червня 2023, 12:03
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється